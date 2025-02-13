Европа должна быть за столом переговоров о прекращении войны России против Украины – заявление министров
Министры иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза сделали заявление относительно участия в будущих переговорах о прекращении войны России против Украины.
Источник: Заявление министров, цитирует МИД Украины
Дословно: "Мы готовы укреплять поддержку Украины. Мы преданы ее независимости, суверенитету и территориальной целостности перед лицом захватнической войны России".
Детали: В заявлении отмечается о поддержке Украины, "пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир".
Министры добавляют, что речь идет о "мире, который гарантирует интересы Украины и ее европейских союзников".
Дословно: "Мы ожидаем обсуждения дальнейшего пути вместе с американскими союзниками. Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах".
"Украине должны быть предоставлены сильные гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир в Украине является необходимым условием сильной евроатлантической безопасности.
Напоминаем, что безопасность европейского континента является нашей общей ответственностью. Поэтому мы совместно работаем для усиления наших коллективных оборонных возможностей".
Что предшествовало: Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и что Соединенные Штаты не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что маловероятно, что Украина вернется к своим границам 2014 года.
Предыстория:
- Ранее в среду 12 февраля Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским правителем Владимиром Путиным.
- Американский лидер заявил, что во время "длительного и очень продуктивного телефонного разговора" с Путиным обсудил "Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы".
- По словам Трампа, он и Путин "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".
- Впоследствии Трамп поговорил с Зеленским.