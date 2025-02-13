Европа должна быть за столом переговоров о прекращении войны России против Украины – заявление министров

Министры иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза сделали заявление относительно участия в будущих переговорах о прекращении войны России против Украины.

Источник: Заявление министров, цитирует МИД Украины

Дословно: "Мы готовы укреплять поддержку Украины. Мы преданы ее независимости, суверенитету и территориальной целостности перед лицом захватнической войны России".

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Детали: В заявлении отмечается о поддержке Украины, "пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир".

Министры добавляют, что речь идет о "мире, который гарантирует интересы Украины и ее европейских союзников".

Дословно: "Мы ожидаем обсуждения дальнейшего пути вместе с американскими союзниками. Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах".

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"Украине должны быть предоставлены сильные гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир в Украине является необходимым условием сильной евроатлантической безопасности.

Напоминаем, что безопасность европейского континента является нашей общей ответственностью. Поэтому мы совместно работаем для усиления наших коллективных оборонных возможностей".

Что предшествовало: Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и что Соединенные Штаты не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что маловероятно, что Украина вернется к своим границам 2014 года.

Предыстория: