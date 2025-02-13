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Путін не зацікавлений у будь-яких компромісах у переговорах про припинення війни – ISW

Ольга Глущенко Четвер, 13 лютого 2025, 03:44
Путін не зацікавлений у будь-яких компромісах у переговорах про припинення війни – ISW
Путін, фото: getty images

Після розмов президента США Дональда Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, а також заяв Кремля аналітики Інституту вивчення війни прийшли до висновку, що "Путін не зацікавлений у будь-яких компромісах під час майбутніх мирних переговорів".

Джерело: ISW

Деталі: Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів двосторонні телефонні розмови з правителем Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

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Трамп заявив 12 лютого, що обговорив з Путіним війну в Україні, і що вони домовилися, що їхні адміністрації "негайно" почнуть переговори.

В офіційному повідомленні Кремля про цю розмову стверджується, що Путін наголосив на необхідності "усунення першопричин" війни, і що Путін "погодився з Трампом", що "довгострокового врегулювання можна досягти шляхом мирних переговорів".

Дослівно ISW: "Російські офіційні особи чітко визначили "першопричини" війни як нібито порушення НАТО зобов'язань не просуватися на схід у районах поблизу російського кордону, що свідчить про те, що Кремль залишається відданим ідеї нав'язувати свою волю та інтереси безпеки Сполученим Штатам та Європі і не зацікавлений у компромісі в цій вимозі".

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Деталі: У звіті також ідеться про те, що Трамп підтвердив свою телефонну розмову із Зеленським і заявив, що вони обговорили війну і майбутню зустріч Зеленського з віце-президентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого.

Зеленський заявив, що вони з Трампом обговорили можливості для досягнення миру, готовність до спільної роботи і технологічні можливості України, включаючи безпілотники. Зеленський заявив, що Трамп поділився деталями своєї розмови з Путіним, і що він і Трамп домовилися про планування майбутніх двосторонніх зустрічей.

Речник Кремля Дмитро Пєсков і заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прямо відкинули пропозицію Зеленського обміняти окуповану українську територію на територію, яку утримують українські війська в Курській області, під час майбутніх мирних переговорів.

Медведєв заявив, що було б "нонсенсом" обміняти російську та українську території, а Пєсков заявив, що Росія "ніколи не буде обговорювати" обмін своєї території.

Дослівно: "Заяви Медведєва і Пєскова ще більше підтверджують оцінку ISW, що Путін не зацікавлений у будь-яких компромісах під час майбутніх мирних переговорів і буде дотримуватися лише тієї мирної угоди, яка задовольнить усі його максималістські вимоги щодо України".

Ключові висновки ISW за 12 лютого:

  • Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів двосторонні телефонні розмови з правителем Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
  • Речник Кремля Дмитро Пєсков і заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прямо відкинули пропозицію президента України Володимира Зеленського обміняти окуповану українську територію на територію, яку утримують українські війська в Курській області, під час майбутніх мирних переговорів.
  • За оцінкою Данської розвідувальної служби, Росія може мати потенціал для початку повномасштабної війни проти НАТО протягом наступних п'яти років, що збігається з оцінками ISW щодо зусиль Росії з реструктуризації та підготовки своїх збройних сил і суспільства до майбутнього конфлікту з НАТО в середньостроковій і довгостроковій перспективах.
  • Міністерство оборони України розпочало програму добровільного набору "Контракт 18-24", спрямовану на набір до Збройних сил України українців віком від 18 до 24 років.
  • Путін провів свою першу офіційну телефонну розмову з тимчасовим президентом Сирії Ахмедом аль-Шара 12 лютого після падіння підтримуваного Росією колишнього президента Сирії Башара Асада.
  • Національні збори Вірменії 12 лютого схвалили в першому читанні законопроєкт про початок процесу вступу до Європейського Союзу.
  • Українські війська просунулися у Курській області та поблизу Торецька, а російські війська просунулися у Курській області та поблизу Борової, Сіверська, Торецька, Покровська та Курахового.
  • Темпи виробництва російських безпілотників "Шахед" можуть знижуватися.

Путінросійсько-українська війнапереговори
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