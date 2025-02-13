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Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах в переговорах о прекращении войны – ISW

Ольга ГлущенкоЧетверг, 13 февраля 2025, 03:44
Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах в переговорах о прекращении войны – ISW
Путин, фото: getty images

После разговоров президента США Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также заявлений Кремля аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что "Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах во время будущих мирных переговоров".

ИсточникISW

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Детали: Президент США Дональд Трамп 12 февраля провел двусторонние телефонные разговоры с правителем России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп заявил 12 февраля, что обсудил с Путиным войну в Украине, и что они договорились, что их администрации "немедленно" начнут переговоры.

В официальном сообщении Кремля об этом разговоре утверждается, что Путин подчеркнул необходимость "устранения первопричин" войны, и что Путин "согласился с Трампом", что "долгосрочного урегулирования можно достичь путем мирных переговоров".

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Дословно ISW: "Российские официальные лица четко определили "первопричины" войны как якобы нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток в районах вблизи российской границы, что свидетельствует о том, что Кремль остается преданным идее навязывать свою волю и интересы безопасности Соединенным Штатам и Европе и не заинтересован в компромиссе в этом требовании".

Детали: В отчете также говорится о том, что Трамп подтвердил свой телефонный разговор с Зеленским и заявил, что они обсудили войну и предстоящую встречу Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Зеленский заявил, что они с Трампом обсудили возможности для достижения мира, готовность к совместной работе и технологические возможности Украины, включая беспилотники. Зеленский заявил, что Трамп поделился деталями своего разговора с Путиным, и что он и Трамп договорились о планировании будущих двусторонних встреч.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прямо отвергли предложение Зеленского обменять оккупированную украинскую территорию на территорию, которую удерживают украинские войска в Курской области, во время будущих мирных переговоров.

Медведев заявил, что было бы "нонсенсом" обменять российскую и украинскую территории, а Песков заявил, что Россия "никогда не будет обсуждать" обмен своей территории.

Дословно: "Заявления Медведева и Пескова еще больше подтверждают оценку ISW, что Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах во время будущих мирных переговоров и будет придерживаться только того мирного соглашения, которое удовлетворит все его максималистские требования по Украине".

Ключевые выводы ISW за 12 февраля:

  • Президент США Дональд Трамп 12 февраля провел двусторонние телефонные разговоры с правителем России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прямо отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять оккупированную украинскую территорию на территорию, которую удерживают украинские войска в Курской области, во время будущих мирных переговоров.
  • По оценке Датской разведывательной службы, Россия может иметь потенциал для начала полномасштабной войны против НАТО в течение следующих пяти лет, что совпадает с оценками ISW относительно усилий России по реструктуризации и подготовке своих вооруженных сил и общества к будущему конфликту с НАТО в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
  • Министерство обороны Украины начало программу добровольного набора "Контракт 18-24", направленную на набор в Вооруженные силы Украины украинцев в возрасте от 18 до 24 лет.
  • Путин провел свой первый официальный телефонный разговор с временным президентом Сирии Ахмедом аль-Шара 12 февраля после падения поддерживаемого Россией бывшего президента Сирии Башара Асада.
  • Национальное собрание Армении 12 февраля одобрило в первом чтении законопроект о начале процесса вступления в Европейский Союз.
  • Украинские войска продвинулись в Курской области и вблизи Торецка, а российские войска продвинулись в Курской области и вблизи Боровой, Северска, Торецка, Покровска и Курахово.
  • Темпы производства российских беспилотников "Шахед" могут снижаться.

Путинроссийско-украинская войнапереговоры
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