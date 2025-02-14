Ван Ї: Китай готовий працювати зі всіма сторонами, щоб врегулювати "українську кризу"
Китай прагне миру у Європі та врегулювання "української кризи" (так в Китаї називають війну Росії проти України – ред.), тому буде співпрацювати зі всіма сторонами.
Джерело: МЗС Китаю з посиланням на заяви міністра Ван Ї під час зустрічі з британським колегою Девідом Лемі 13 лютого
Дослівно МЗС: "Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на організацію мирних переговорів, а також побудову збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки, щоб зрештою досягти довгострокового миру і стабільності в Європі. Китай готовий співпрацювати з усіма сторонами, включаючи ЄС, щоб і надалі відігравати конструктивну роль у цьому питанні".
Деталі: Як інформує МЗС Китаю, під час зустрічі Ван Ї обговорив із Лемі не лише питання війни Росії з Україною, але і поглиблення співпраці між країнами та конфлікти на Близькому Сході.
Передісторія:
- Навесні 2024 року МЗС Китаю назвало війну Росії проти України "українською кризою" і заявило, що в ній "не повинно бути переможців і переможених".
- 17 січня лідер Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом.
- Путін і Сі 21 січня провели розмову у форматі відеозв'язку.
- 23 січня президент США Дональд Трамп підтвердив плани зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним для завершення розвʼязаної Росією повномасштабної війни проти України.
- 24 січня речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що Китай підтримує наміри Трампа завершити "українську кризу" через переговори.