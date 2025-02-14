Ван Ї: Китай готовий працювати зі всіма сторонами, щоб врегулювати "українську кризу"

Китай прагне миру у Європі та врегулювання "української кризи" (так в Китаї називають війну Росії проти України – ред.), тому буде співпрацювати зі всіма сторонами.

Джерело: МЗС Китаю з посиланням на заяви міністра Ван Ї під час зустрічі з британським колегою Девідом Лемі 13 лютого

Дослівно МЗС: "Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на організацію мирних переговорів, а також побудову збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки, щоб зрештою досягти довгострокового миру і стабільності в Європі. Китай готовий співпрацювати з усіма сторонами, включаючи ЄС, щоб і надалі відігравати конструктивну роль у цьому питанні".

Реклама:

Деталі: Як інформує МЗС Китаю, під час зустрічі Ван Ї обговорив із Лемі не лише питання війни Росії з Україною, але і поглиблення співпраці між країнами та конфлікти на Близькому Сході.

Передісторія: