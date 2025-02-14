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Ван И: Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы урегулировать "украинский кризис"

Украинская правдаПятница, 14 февраля 2025, 10:08
Ван И: Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы урегулировать украинский кризис
Фото: Getty Images

Китай стремится к миру в Европе и урегулированию "украинского кризиса" (так в Китае называют войну России против Украины – ред.), поэтому будет сотрудничать со всеми сторонами.

Источник: МИД Китая со ссылкой на заявления министра Ван И во время встречи с британским коллегой Дэвидом Леми 13 февраля 

Дословно МИД: "Китай поддерживает все усилия, направленные на организацию мирных переговоров, а также построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности, чтобы в конечном итоге достичь долгосрочного мира и стабильности в Европе. Китай готов сотрудничать со всеми сторонами, включая ЕС, чтобы и в дальнейшем играть конструктивную роль в этом вопросе". 

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Детали: Как информирует МИД Китая, во время встречи Ван И обсудил с Леми не только вопрос войны России с Украиной, но и углубление сотрудничества между странами и конфликты на Ближнем Востоке.

Предыстория: 

Китайроссийско-украинская войнапереговоры
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