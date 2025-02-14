Ван И: Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы урегулировать "украинский кризис"
Китай стремится к миру в Европе и урегулированию "украинского кризиса" (так в Китае называют войну России против Украины – ред.), поэтому будет сотрудничать со всеми сторонами.
Источник: МИД Китая со ссылкой на заявления министра Ван И во время встречи с британским коллегой Дэвидом Леми 13 февраля
Дословно МИД: "Китай поддерживает все усилия, направленные на организацию мирных переговоров, а также построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности, чтобы в конечном итоге достичь долгосрочного мира и стабильности в Европе. Китай готов сотрудничать со всеми сторонами, включая ЕС, чтобы и в дальнейшем играть конструктивную роль в этом вопросе".
Детали: Как информирует МИД Китая, во время встречи Ван И обсудил с Леми не только вопрос войны России с Украиной, но и углубление сотрудничества между странами и конфликты на Ближнем Востоке.
Предыстория:
- Весной 2024 года МИД Китая назвал войну России против Украины "украинским кризисом" и заявил, что в ней "не должно быть победителей и побежденных".
- 17 января лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
- Путин и Си 21 января провели разговор в формате видеосвязи.
- 23 января президент США Дональд Трамп подтвердил планы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для завершения развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.
- 24 января спикер МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поддерживает намерения Трампа завершить "украинский кризис" через переговоры.