Глава МВС: На ЧАЕС розбирають захисне покриття арки над саркофагом

Очільник МВС Ігор Клименко повідомляє, що всі необхідні екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків удару російського дрону по ЧАЕС: ситуація контрольована, постраждалих немає.

Джерело: Клименко у Telegram

Пряма мова: "Усі необхідні екстрені служби задіяні до ліквідації наслідків удару російського дрону по ЧАЕС. Ситуація контрольована. Постраждалих осіб немає.

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Триває розбір захисного покриття укриття над зруйнованим 4-им енергоблоком для виявлення осередків тління. На місці працюють, зокрема, рятувальники-верхолази".

Деталі: Міністр наголошує, що радіаційний фон у нормі. Наразі на проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.

Фахівці ДСНС проводять постійні заміри. Інформацію про наслідки російського удару та оперативну ситуацію на ЧАЕС передано до Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації Євросоюзу в системі механізму цивільного захисту, додав Клименко.

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