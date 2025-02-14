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Глава МВС: На ЧАЕС розбирають захисне покриття арки над саркофагом

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 лютого 2025, 14:37
Глава МВС: На ЧАЕС розбирають захисне покриття арки над саркофагом
фото ДСНС

Очільник МВС Ігор Клименко повідомляє, що всі необхідні екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків удару російського дрону по ЧАЕС: ситуація контрольована, постраждалих немає.

Джерело: Клименко у Telegram

Пряма мова: "Усі необхідні екстрені служби задіяні до ліквідації наслідків удару російського дрону по ЧАЕС. Ситуація контрольована. Постраждалих осіб немає.

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Триває розбір захисного покриття укриття над зруйнованим 4-им енергоблоком для виявлення осередків тління. На місці працюють, зокрема, рятувальники-верхолази".

Деталі: Міністр наголошує, що радіаційний фон у нормі. Наразі на проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.

Фахівці ДСНС проводять постійні заміри. Інформацію про наслідки російського удару та оперативну ситуацію на ЧАЕС передано до Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації Євросоюзу в системі механізму цивільного захисту, додав Клименко.

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Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. За першими оцінками, пошкодження саркофага суттєві, зазначив глава держави.
  • Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС у ніч на 14 лютого. Дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.
  • Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.
  • Міненерго закликало Міжнародне агентство з атомної енергії терміново активізувати зусилля для запобігання ворожим ударам по ядерних об'єктах.
  • На Мюнхенській безпековій конференції Зеленський повідомив, що російський дрон, який влучив в укриття над 4-им енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції, йшов на висоті, на якій його не бачать радари. Це свідчить про цілеспрямований удар по саркофагу.

ЧАЕСМВС
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