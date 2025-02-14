Глава МВД: На ЧАЭС разбирают защитное покрытие арки над саркофагом

Глава МВД Игорь Клименко сообщает, что все необходимые экстренные службы работают над ликвидацией последствий удара российского дрона по ЧАЭС: ситуация контролируемая, пострадавших нет.

Источник: Клименко в Telegram

Прямая речь: "Все необходимые экстренные службы задействованы в ликвидации последствий удара российского дрона по ЧАЭС. Ситуация контролируемая. Пострадавших лиц нет.

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Продолжается разбор защитного покрытия укрытия над разрушенным 4-м энергоблоком для выявления очагов тления. На месте работают, в частности, спасатели-верхолазы".

Детали: Министр отмечает, что радиационный фон в норме. Сейчас на промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений.

Специалисты ГСЧС проводят постоянные замеры. Информация о последствиях российского удара и оперативной ситуации на ЧАЭС передана в Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Евросоюза в системе механизма гражданской защиты, добавил Клименко.

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