Глава МВД: На ЧАЭС разбирают защитное покрытие арки над саркофагом
Глава МВД Игорь Клименко сообщает, что все необходимые экстренные службы работают над ликвидацией последствий удара российского дрона по ЧАЭС: ситуация контролируемая, пострадавших нет.
Источник: Клименко в Telegram
Прямая речь: "Все необходимые экстренные службы задействованы в ликвидации последствий удара российского дрона по ЧАЭС. Ситуация контролируемая. Пострадавших лиц нет.
Продолжается разбор защитного покрытия укрытия над разрушенным 4-м энергоблоком для выявления очагов тления. На месте работают, в частности, спасатели-верхолазы".
Детали: Министр отмечает, что радиационный фон в норме. Сейчас на промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений.
Специалисты ГСЧС проводят постоянные замеры. Информация о последствиях российского удара и оперативной ситуации на ЧАЭС передана в Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Евросоюза в системе механизма гражданской защиты, добавил Клименко.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. По первым оценкам, повреждения саркофага существенные, отметил глава государства.
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило взрыв на Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля. Дрон попал в крышу изоляционного сооружения новой защитной оболочки, которая защищает разрушенный четвертый реактор на ЧАЭС.
- Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.
- Минэнерго призвало Международное агентство по атомной энергии срочно активизировать усилия для предотвращения вражеских ударов по ядерным объектам.
- На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский сообщил, что российский дрон, который попал в укрытие над 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, шел на высоте, на которой его не видят радары. Это свидетельствует о целенаправленном ударе по саркофагу.