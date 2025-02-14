СБУ показала уламки російського дрона, який атакував ЧАЕС

Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції і разом із відповідними органами працюють на місці події.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано.

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Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером.

За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою "Герань-2" типу "Шахед". Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною.

За оцінками експертів, росіяни цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту. Внаслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття.

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Прокуратура показала руйнування всередині арки укриття.

Що передувало: Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що всі необхідні екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків удару російського дрону по ЧАЕС: ситуація контрольована, постраждалих немає.

Передісторія: