СБУ показала уламки російського дрона, який атакував ЧАЕС
Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції і разом із відповідними органами працюють на місці події.
Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора
Деталі: Виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано.
Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером.
За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою "Герань-2" типу "Шахед". Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною.
За оцінками експертів, росіяни цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту. Внаслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття.
Прокуратура показала руйнування всередині арки укриття.
Що передувало: Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що всі необхідні екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків удару російського дрону по ЧАЕС: ситуація контрольована, постраждалих немає.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. За першими оцінками, пошкодження саркофага суттєві, зазначив глава держави.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС у ніч на 14 лютого. Дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.
- Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.
- Міненерго закликало Міжнародне агентство з атомної енергії терміново активізувати зусилля для запобігання ворожим ударам по ядерних об'єктах.
- На Мюнхенській безпековій конференції Зеленський повідомив, що російський дрон, який влучив в укриття над 4-им енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції, йшов на висоті, на якій його не бачать радари. Це свідчить про цілеспрямований удар по саркофагу.