СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал ЧАЭС
Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции и вместе с соответствующими органами работают на месте происшествия.
Источник: СБУ, Офис генпрокурора
Детали: Выход радиационных веществ за установленные пределы не зафиксирован.
Внутри и вблизи укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером.
По данным следствия, оккупанты атаковали ЧАЭС дроном-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед". Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью.
По оценкам экспертов, россияне целенаправленно ударили именно по этому объекту. В результате попадания повреждена конструкция укрытия.
Прокуратура показала разрушения внутри арки укрытия.
Что предшествовало: Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что все необходимые экстренные службы работают над ликвидацией последствий удара российского дрона по ЧАЭС: ситуация контролируемая, пострадавших нет.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. По первым оценкам, повреждения саркофага существенные, отметил глава государства.
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило взрыв на Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля. Дрон попал в крышу изоляционного сооружения новой защитной оболочки, которая защищает разрушенный четвертый реактор на ЧАЭС.
- Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.
- Минэнерго призвало Международное агентство по атомной энергии срочно активизировать усилия для предотвращения вражеских ударов по ядерным объектам.
- На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский сообщил, что российский дрон, который попал в укрытие над 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, шел на высоте, на которой его не видят радары. Это свидетельствует о целенаправленном ударе по саркофагу.