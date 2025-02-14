СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал ЧАЭС

Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции и вместе с соответствующими органами работают на месте происшествия.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Выход радиационных веществ за установленные пределы не зафиксирован.

Реклама:

Внутри и вблизи укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером.

По данным следствия, оккупанты атаковали ЧАЭС дроном-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед". Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью.

По оценкам экспертов, россияне целенаправленно ударили именно по этому объекту. В результате попадания повреждена конструкция укрытия.

РЕКЛАМА:

Прокуратура показала разрушения внутри арки укрытия.

Что предшествовало: Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что все необходимые экстренные службы работают над ликвидацией последствий удара российского дрона по ЧАЭС: ситуация контролируемая, пострадавших нет.

Предыстория: