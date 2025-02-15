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У ДСНС розповіли про ситуацію на ЧАЕС після влучання дрона: роботи ведуться на висоті 100 метрів

Катерина ТищенкоСубота, 15 лютого 2025, 16:32
У ДСНС розповіли про ситуацію на ЧАЕС після влучання дрона: роботи ведуться на висоті 100 метрів
ліквідація наслідків атаки ворожого дрона на ЧАЕС, фото ДСНС

Станом на 15 годину суботи радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень, працівники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків влучання ворожого дрона по укриттю 4-го енергоблоку станції.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

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Дослівно: "Роботу працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій ускладнює мінусова температура, сніг та обледеніння конструкції – щоб демонтувати пошкоджені частини конфайнменту та запобігти тлінню утеплювача рятувальники працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції – на висоті понад 100 метрів.

Український гідрометеорологічний центр ДСНС безперервно здійснює моніторинг стану повітря. За даними станом на 15:00 15 лютого 2025 року, радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень".

Деталі: Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків влучання ворожого безпілотника. Станом на 15:00 горіння утеплювача не спостерігається, верхолазами проводяться роботи для часткового розкривання конструкцій укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами.

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Як заявив голова ДСНС Андрій Даник під час брифінгу біля пошкодженого конфайнменту станції, у ліквідації наслідків удару по ЧАЕС беруть участь найпідготовленіші рятувальники-верхолази.

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. За першими оцінками, пошкодження саркофага суттєві, зазначив глава держави.
  • Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС у ніч на 14 лютого. Дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.
  • Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.
  • Зеленський повідомив, що російський дрон, який влучив в укриття над 4-им енергоблоком ЧАЕС, ішов на висоті, на якій його не бачать радари. Це свідчить про цілеспрямований удар по саркофагу.
  • Увечері 14 лютого рятувальникам вдалось локалізувати загоряння у зовнішній обшивці арки захисної споруди над зруйнованим 4-им енергоблоком Чорнобильської атомної станції.

ЧАЕСДСНСбезпілотники
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