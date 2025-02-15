В ГСЧС рассказали о ситуации на ЧАЭС после попадания дрона: работы ведутся на высоте 100 метров
По состоянию на 15 часов субботы радиационный фон на промышленной площадке возле ЧАЭС не превышает допустимых значений, работники ГСЧС продолжают ликвидацию последствий попадания вражеского дрона по укрытию 4-го энергоблока станции.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "Работу работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осложняет минусовая температура, снег и обледенение конструкции – чтобы демонтировать поврежденные части конфайнмента и предотвратить тление утеплителя спасатели работают непосредственно снаружи защитной конструкции – на высоте более 100 метров.
Украинский гидрометеорологический центр ГСЧС непрерывно осуществляет мониторинг состояния воздуха. По данным по состоянию на 15:00 15 февраля 2025 года, радиационный фон на промышленной площадке возле ЧАЭС не превышает допустимых значений".
Детали: Спасатели ГСЧС продолжают ликвидацию последствий попадания вражеского беспилотника. По состоянию на 15:00 горения утеплителя не наблюдается, верхолазами проводятся работы для частичного вскрытия конструкций укрытия и заполнения пустот огнетушащими веществами.
Как заявил глава ГСЧС Андрей Даник во время брифинга возле поврежденного конфайнмента станции, в ликвидации последствий удара по ЧАЭС участвуют самые подготовленные спасатели-верхолазы.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. По первым оценкам, повреждения саркофага существенные, отметил глава государства.
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило взрыв на Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля. Дрон попал в крышу изоляционного сооружения новой защитной оболочки, которая защищает разрушенный четвертый реактор на ЧАЭС.
- Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.
- Позже Зеленский сообщил, что российский дрон, который попал в укрытие над 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, шел на высоте, на которой его не видят радары. Это свидетельствует о целенаправленном ударе по саркофагу.
- Вечером 14 февраля спасателям удалось локализовать возгорание во внешней обшивке арки защитного сооружения над разрушенным 4-м энергоблоком ЧАЭС.