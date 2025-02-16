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МАГАТЕ зробило заяву про удар російського дрона по ЧАЕС

Ольга Глущенко Неділя, 16 лютого 2025, 05:44
МАГАТЕ зробило заяву про удар російського дрона по ЧАЕС
дірка в саркофазі ЧАЕС після удару російського дрона 14.02.25. фото з ТГ МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії зробило заяву з приводу наслідків удару російського безпілотника по конфайнменту на ЧАЕС, зазначивши, що, незважаючи на значні пошкодження, рівень радіації на об'єкті не змінився.

Джерело: МАГАТЕ

Деталі: У заяві зазначається, що команда МАГАТЕ, що базується на місці події, отримала необмежений доступ до місця вибуху і провела детальний огляд для оцінки пошкоджень об'єкту, арку якого атакував російський дрон.

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Пряма мова директора агенства Рафаеля Гроссі: "Українські пожежники цілодобово працювали в морозну погоду, щоб повністю загасити невеликі пожежі, які все ще тліють після п'ятничного удару безпілотника по будівлі, що містить залишки реактора, зруйнованого під час аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році".

Деталі: У МАГАТЕ повідомляють, що, незважаючи на значні пошкодження, спричинені ударом безпілотника, рівень радіації на об'єкті не змінився.

Пряма мова Гроссі: "Це, безумовно, був дуже серйозний інцидент, коли безпілотник влучив у велику захисну споруду на великому ядерному об'єкті і пошкодив її. Як я неодноразово заявляв під час цієї руйнівної війни, напад на ядерний об'єкт – це абсолютна неприпустимість, цього ніколи не повинно статися".

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"Це викликає особливе занепокоєння, оскільки ми також спостерігаємо зростання військової активності в районі Запорізької атомної електростанції. МАГАТЕ, як і раніше, прагне робити все можливе, щоб допомогти запобігти ядерній аварії. Судячи з останніх подій, ядерна безпека залишається під великою загрозою".

Деталі: Команда МАГАТЕ зафіксувала, що від удару безпілотника і подальшої пожежі постраждала значна територія.

Крім того, команда підтвердила, що як зовнішнє, так і внутрішнє облицювання арки об’єкта було пошкоджене, в результаті чого утворився отвір діаметром приблизно шість метрів, а також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі.

Однак, схоже, що несучі балки конструкції не зазнали значних пошкоджень, – додають у заяві.

Команді МАГАТЕ також показали деякі уламки безпілотника, що залишилися на місці події, в тому числі частини крил. Пошкоджений безпілотник українські фахівці вилучили і відвезли для подальшого аналізу.

Команду поінформували, що завод планує встановити додаткові датчики для вимірювання потужності дози та концентрації аерозолів поблизу зони, що зазнала впливу безпілотника. Однак цього завдання не можна виконати до повної ліквідації решти пожеж, щоб уникнути пошкодження датчиків.

Що передувало: Через атаку Росії на арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС Україна закликала МАГАТЕ терміново активізувати зусилля для запобігання ворожим ударам по ядерних об'єктах.

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. За першими оцінками, пошкодження саркофага суттєві, зазначив глава держави.
  • Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС у ніч на 14 лютого. Дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.
  • Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.
  • Станом на 15 годину суботи радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищував допустимих значень, працівники ДСНС продовжували ліквідацію наслідків влучання ворожого дрона по укриттю 4-го енергоблоку станції.

МАГАТЕЧАЕСбезпілотникиросійсько-українська війна
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