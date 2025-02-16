МАГАТЭ сделало заявление по поводу удара российского дрона по ЧАЭС

дыра в саркофаге ЧАЭС после удара российского дрона 14.02.25. фото с ТГ МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии сделало заявление по поводу последствий удара российского беспилотника по конфайнменту на ЧАЭС, отметив, что, несмотря на значительные повреждения, уровень радиации на объекте не изменился.

Источник: МАГАТЭ

Детали: В заявлении отмечается, что команда МАГАТЭ, базирующаяся на месте происшествия, получила неограниченный доступ к месту взрыва и провела детальный осмотр для оценки повреждений объекта, арку которого атаковал российский дрон.

Реклама:

Прямая речь директора агентства Рафаэля Гросси: "Украинские пожарные круглосуточно работали в морозную погоду, чтобы полностью потушить небольшие пожары, которые все еще тлеют после пятничного удара беспилотника по зданию, содержащему остатки реактора, разрушенного во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году".

Детали: В МАГАТЭ сообщают, что, несмотря на значительные повреждения, вызванные ударом беспилотника, уровень радиации на объекте не изменился.

Прямая речь Гросси: "Это, безусловно, был очень серьезный инцидент, когда беспилотник попал в большое защитное сооружение на крупном ядерном объекте и повредил его. Как я неоднократно заявлял во время этой разрушительной войны, нападение на ядерный объект - это абсолютная недопустимость, этого никогда не должно произойти".

РЕКЛАМА:

"Это вызывает особое беспокойство, поскольку мы также наблюдаем рост военной активности в районе Запорожской атомной электростанции. МАГАТЭ по-прежнему стремится делать все возможное, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию. Судя по последним событиям, ядерная безопасность остается под большой угрозой".

Детали: Команда МАГАТЭ зафиксировала, что от удара беспилотника и последующего пожара пострадала значительная территория.

Кроме того, команда подтвердила, что как внешняя, так и внутренняя облицовка арки объекта была повреждена, в результате чего образовалось отверстие диаметром примерно шесть метров, а также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели.

Однако, похоже, что несущие балки конструкции не получили значительных повреждений, - добавляют в заявлении.

Команде МАГАТЭ также показали некоторые обломки беспилотника, оставшиеся на месте происшествия, в том числе части крыльев. Поврежденный беспилотник украинские специалисты изъяли и увезли для дальнейшего анализа.

Команду проинформировали, что завод планирует установить дополнительные датчики для измерения мощности дозы и концентрации аэрозолей вблизи зоны, подвергшейся воздействию беспилотника. Однако эту задачу нельзя выполнить до полной ликвидации остальных пожаров, чтобы избежать повреждения датчиков.

Что предшествовало: Из-за атаки России на арку укрытия 4-го энергоблока ЧАЭС Украина призывала МАГАТЭ срочно активизировать усилия для предотвращения вражеских ударов по ядерным объектам.

Предыстория: