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Війна 2025

Зеленський: США допомогли Путіну вийти із ізоляції. Ми до всього готові

Альона Мазуренко Середа, 19 лютого 2025, 13:00
Зеленський: США допомогли Путіну вийти із ізоляції. Ми до всього готові
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що політика США та команди президента Дональда Трампа наразі виводить із ізоляції російського правителя Володимира Путіна та Росію як агресора.

Джерело: Зеленський на пресконференції 19 лютого, на яку не запросили "Українську правду"

Пряма мова: "Я вважаю, що США допомогли Путіну вийти із багаторічної ізоляції через повномасштабне вторгнення. Ніхто не роздратований. Ми до всього готові.

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Історія про те, що 90% допомоги від США...Ми з вами розуміємо, що правда вона трішки інша, хоча безумовно ми вдячні за допомогу. Я би хотів, щоби було більше правди у команди Трампа".

Деталі: За словами Зеленського, таким чином США виводять Путіна із ізоляції і цьому радіють в Кремлі: "Вчора вже були сигнали з ними як з жертвою. Це щось нове". 

Президента дивує, що після 3 років повномасштабного вторгнення РФ представники США називають війну "конфліктом" та лояльно ставляться до окупантів. Він вважає такі дії пом'якшенням окупаційних дій Росії, але додав, що це не вперше йому доводиться боротися із подібною політикою партнерів.

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Що передувало:

  • Російсько-американські переговори в Ер-Ріяді 18 лютого тривали 4,5 години. За повідомленням російської сторони, Москва і Вашингтон працюватимуть, щоб створити умови для зустрічі Путіна і Трампа.
  • Зеленський напередодні наголосив, що Україна не братиме участі у перемовинах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості про Україну без участі офіційного Києва.
  • Агентство Reuters з посиланням на два поінформовані джерела повідомило, що Зеленський відклав свій візит до Саудівської Аравії, щоб не надавати легітимності зустрічі між посадовцями США та Росії в Ер-Ріяді.
  • Американський президент Дональд Трамп провів пресконференцію за підсумками переговорів США та Росії в Ер-Ріяді 18 лютого й заявив, що РФ начебто хоче закінчити війну.

ЗеленськийТрампПутін
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