Зеленский: США помогли Путину выйти из изоляции. Мы ко всему готовы
Президент Владимир Зеленский считает, что политика США и команды президента Дональда Трампа пока выводит из изоляции российского правителя Владимира Путина и Россию как агрессора.
Источник: Зеленский на пресс-конференции 19 февраля, на которую не пригласили "Украинскую правду"
Прямая речь: "Я считаю, что США помогли Путину выйти из многолетней изоляции из-за полномасштабного вторжения. Никто не раздражен. Мы ко всему готовы.
История о том, что 90% помощи от США... Мы с вами понимаем, что правда она немного другая, хотя безусловно мы благодарны за помощь. Я бы хотел, чтобы было больше правды у команды Трампа".
Детали: По словам Зеленского, таким образом США выводят Путина из изоляции и этому радуются в Кремле: "Вчера уже были сигналы с ними как с жертвой. Это что-то новое".
Президента удивляет, что после 3 лет полномасштабного вторжения РФ представители США называют войну "конфликтом" и лояльно относятся к оккупантам. Он считает такие действия смягчением оккупационных действий России, но добавил, что это не впервые ему приходится бороться с подобной политикой партнеров.
Что предшествовало:
- Российско-американские переговоры в Эр-Рияде 18 февраля продолжались 4,5 часа. По сообщению российской стороны, Москва и Вашингтон будут работать, чтобы создать условия для встречи Путина и Трампа.
- Зеленский накануне подчеркнул, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать любые договоренности об Украине без участия официального Киева.
- Агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника сообщило, что Зеленский отложил свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать легитимности встрече между чиновниками США и России в Эр-Рияде.
- Американский президент Дональд Трамп провел пресс-конференцию по итогам переговоров США и России в Эр-Рияде 18 февраля и заявил, что РФ вроде бы хочет закончить войну.