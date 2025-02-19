Зеленский: США помогли Путину выйти из изоляции. Мы ко всему готовы

Президент Владимир Зеленский считает, что политика США и команды президента Дональда Трампа пока выводит из изоляции российского правителя Владимира Путина и Россию как агрессора.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 19 февраля, на которую не пригласили "Украинскую правду"

Прямая речь: "Я считаю, что США помогли Путину выйти из многолетней изоляции из-за полномасштабного вторжения. Никто не раздражен. Мы ко всему готовы.

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История о том, что 90% помощи от США... Мы с вами понимаем, что правда она немного другая, хотя безусловно мы благодарны за помощь. Я бы хотел, чтобы было больше правды у команды Трампа".

Детали: По словам Зеленского, таким образом США выводят Путина из изоляции и этому радуются в Кремле: "Вчера уже были сигналы с ними как с жертвой. Это что-то новое".

Президента удивляет, что после 3 лет полномасштабного вторжения РФ представители США называют войну "конфликтом" и лояльно относятся к оккупантам. Он считает такие действия смягчением оккупационных действий России, но добавил, что это не впервые ему приходится бороться с подобной политикой партнеров.

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