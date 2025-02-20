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Війна 2025

Трамп звинуватив Україну у зриві угоди про надра

Ольга Глущенко Четвер, 20 лютого 2025, 03:16
Трамп звинуватив Україну у зриві угоди про надра
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних корисних копалин.

Джерело: Трамп під час виступу в Маямі, цитує "Суспільне"

Деталі: За його словами, ця угода була потрібна для того, щоб Сполучені Штати могли повернути витрачені на підтримку України гроші.

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Трамп заявив, що США витратили на підтримку України "на $200 млрд більше, ніж Європа". Водночас зазначив Трамп, "Європа дає гроші під гарантії" і отримує кошти назад, "це форма позики". У той час як США "просто віддають гроші", не отримуючи нічого назад, сказав Трамп.

Пряма мова Трампа: "Сполучені штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа (на допомогу Україні – ред.). Гроші Європи гарантовані, вони отримують свої гроші назад.

Це форма позики…

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Ми просто роздаємо свої гроші, і у нас була угода щодо рідкоземельних металів та інших речей, але вони (Україна – ред.) порушили цю угоду. Вони порушили її два дні тому".

Деталі: Трамп підкреслив, що колишня адміністрація США, на його думку, неефективно вела економічну політику, дозволяючи європейським країнам отримувати фінансову вигоду без належного обміну.

Що передувало: Радник президента США з національної безпеки Майк Волц, коментуючи останні різкі заяви Дональда Трампа в бік України, згадав про "ескалацію риторики" та "спротив" укладанню угоди про розробку українських корисних копалин.

У неділю президент Володимир Зеленський підкреслив, що угода з США щодо рідкісноземельних корисних копалин повинна містити гарантії безпеки для України.

Передісторія:

  • Для обговорення економічного партнерства з Україною 13 лютого до Києва прибув міністр фінансів США Скотт Бессент. Тоді Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.
  • 14 лютого в Мюнхені була перенесена зустріч Зеленського і Венса, щоб дати США можливість попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям. 
  • За даними ЗМІ, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкоземельні корисні копалини країни, проте Зеленський відмовився підписувати документ.
  • 15 лютого Зеленський заявив, що Україна не відмовляється від угоди про надра, анонсованої президентом США Дональдом Трампом, але наразі документ не готовий до підписання.
  • У Білому домі назвали відмову Зеленського підписувати угоду "недалекоглядною".

ТрампСШАУкраїна
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