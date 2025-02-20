Трамп звинуватив Україну у зриві угоди про надра
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних корисних копалин.
Джерело: Трамп під час виступу в Маямі, цитує "Суспільне"
Деталі: За його словами, ця угода була потрібна для того, щоб Сполучені Штати могли повернути витрачені на підтримку України гроші.
Трамп заявив, що США витратили на підтримку України "на $200 млрд більше, ніж Європа". Водночас зазначив Трамп, "Європа дає гроші під гарантії" і отримує кошти назад, "це форма позики". У той час як США "просто віддають гроші", не отримуючи нічого назад, сказав Трамп.
Пряма мова Трампа: "Сполучені штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа (на допомогу Україні – ред.). Гроші Європи гарантовані, вони отримують свої гроші назад.
Це форма позики…
Ми просто роздаємо свої гроші, і у нас була угода щодо рідкоземельних металів та інших речей, але вони (Україна – ред.) порушили цю угоду. Вони порушили її два дні тому".
Деталі: Трамп підкреслив, що колишня адміністрація США, на його думку, неефективно вела економічну політику, дозволяючи європейським країнам отримувати фінансову вигоду без належного обміну.
Що передувало: Радник президента США з національної безпеки Майк Волц, коментуючи останні різкі заяви Дональда Трампа в бік України, згадав про "ескалацію риторики" та "спротив" укладанню угоди про розробку українських корисних копалин.
У неділю президент Володимир Зеленський підкреслив, що угода з США щодо рідкісноземельних корисних копалин повинна містити гарантії безпеки для України.
Передісторія:
- Для обговорення економічного партнерства з Україною 13 лютого до Києва прибув міністр фінансів США Скотт Бессент. Тоді Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.
- 14 лютого в Мюнхені була перенесена зустріч Зеленського і Венса, щоб дати США можливість попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям.
- За даними ЗМІ, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкоземельні корисні копалини країни, проте Зеленський відмовився підписувати документ.
- 15 лютого Зеленський заявив, що Україна не відмовляється від угоди про надра, анонсованої президентом США Дональдом Трампом, але наразі документ не готовий до підписання.
- У Білому домі назвали відмову Зеленського підписувати угоду "недалекоглядною".