Трамп звинуватив Україну у зриві угоди про надра

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних корисних копалин.

Джерело: Трамп під час виступу в Маямі, цитує "Суспільне"

Деталі: За його словами, ця угода була потрібна для того, щоб Сполучені Штати могли повернути витрачені на підтримку України гроші.

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Трамп заявив, що США витратили на підтримку України "на $200 млрд більше, ніж Європа". Водночас зазначив Трамп, "Європа дає гроші під гарантії" і отримує кошти назад, "це форма позики". У той час як США "просто віддають гроші", не отримуючи нічого назад, сказав Трамп.

Пряма мова Трампа: "Сполучені штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа (на допомогу Україні – ред.). Гроші Європи гарантовані, вони отримують свої гроші назад.

Це форма позики…

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Ми просто роздаємо свої гроші, і у нас була угода щодо рідкоземельних металів та інших речей, але вони (Україна – ред.) порушили цю угоду. Вони порушили її два дні тому".

Деталі: Трамп підкреслив, що колишня адміністрація США, на його думку, неефективно вела економічну політику, дозволяючи європейським країнам отримувати фінансову вигоду без належного обміну.

Що передувало: Радник президента США з національної безпеки Майк Волц, коментуючи останні різкі заяви Дональда Трампа в бік України, згадав про "ескалацію риторики" та "спротив" укладанню угоди про розробку українських корисних копалин.

У неділю президент Володимир Зеленський підкреслив, що угода з США щодо рідкісноземельних корисних копалин повинна містити гарантії безпеки для України.

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