Трамп обвинил Украину в срыве соглашения о недрах
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным полезным ископаемым.
Источник: Трамп во время выступления в Майами, цитирует "Суспільне"
Детали: По его словам, эта сделка была нужна для того, чтобы Соединенные Штаты могли вернуть потраченные на поддержку Украины деньги.
Трамп заявил, что США потратили на поддержку Украины "на $200 млрд больше, чем Европа". В то же время отметил Трамп, "Европа дает деньги под гарантии" и получает средства обратно, "это форма займа". В то время как США "просто отдают деньги", не получая ничего обратно, сказал Трамп.
Прямая речь Трампа: "Соединенные штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа (на помощь Украине - ред.). Деньги Европы гарантированы, они получают свои деньги обратно.
Это форма займа...
Мы просто раздаем свои деньги, и у нас было соглашение по редкоземельным металлам и другим вещам, но они (Украина - ред.) нарушили это соглашение. Они нарушили его два дня назад".
Детали: Трамп подчеркнул, что прежняя администрация США, по его мнению, неэффективно вела экономическую политику, позволяя европейским странам получать финансовую выгоду без надлежащего обмена.
Что предшествовало: Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц, комментируя последние резкие заявления Дональда Трампа в сторону Украины, вспомнил об "эскалации риторики" и "сопротивление" заключению соглашения о разработке украинских полезных ископаемых.
В воскресенье президент Владимир Зеленский подчеркнул, что соглашение с США по редкоземельным полезным ископаемым должно содержать гарантии безопасности для Украины.
Предыстория:
- Для обсуждения экономического партнерства с Украиной 13 февраля в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент. Тогда Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.
- 14 февраля в Мюнхене была перенесена встреча Зеленского и Вэнса, чтобы дать США возможность поработать с проектом меморандума о партнерстве, который Украина доработала и передала американцам.
- По данным СМИ, администрация Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако Зеленский отказался подписывать документ.
- 15 февраля Зеленский заявил, что Украина не отказывается от соглашения о недрах, анонсированного президентом США Дональдом Трампом, но пока документ не готов к подписанию.
- В Белом доме назвали отказ Зеленского подписывать соглашение "недальновидным".