Трамп обвинил Украину в срыве соглашения о недрах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным полезным ископаемым.

Источник: Трамп во время выступления в Майами, цитирует "Суспільне"

Детали: По его словам, эта сделка была нужна для того, чтобы Соединенные Штаты могли вернуть потраченные на поддержку Украины деньги.

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Трамп заявил, что США потратили на поддержку Украины "на $200 млрд больше, чем Европа". В то же время отметил Трамп, "Европа дает деньги под гарантии" и получает средства обратно, "это форма займа". В то время как США "просто отдают деньги", не получая ничего обратно, сказал Трамп.

Прямая речь Трампа: "Соединенные штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа (на помощь Украине - ред.). Деньги Европы гарантированы, они получают свои деньги обратно.

Это форма займа...

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Мы просто раздаем свои деньги, и у нас было соглашение по редкоземельным металлам и другим вещам, но они (Украина - ред.) нарушили это соглашение. Они нарушили его два дня назад".

Детали: Трамп подчеркнул, что прежняя администрация США, по его мнению, неэффективно вела экономическую политику, позволяя европейским странам получать финансовую выгоду без надлежащего обмена.

Что предшествовало: Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц, комментируя последние резкие заявления Дональда Трампа в сторону Украины, вспомнил об "эскалации риторики" и "сопротивление" заключению соглашения о разработке украинских полезных ископаемых.

В воскресенье президент Владимир Зеленский подчеркнул, что соглашение с США по редкоземельным полезным ископаемым должно содержать гарантии безопасности для Украины.

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