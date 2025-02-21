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Війна 2025

РФ знову вдарила КАБами по Костянтинівці: є загиблий і поранені – ОВА

Українська правдаП'ятниця, 21 лютого 2025, 13:35
РФ знову вдарила КАБами по Костянтинівці: є загиблий і поранені – ОВА
Фото: Донецька ОВА

Вранці 21 лютого росіяни скинули три керовані авіабомби на Костянтинівку Донецької області: загинув чоловік, двоє людей отримали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в Telegram, Донецька обласна прокуратура

Пряма мова: "Сьогодні вранці росіяни скинули на місто 3 авіабомби. Загинув 40-річний чоловік, ще 2 людини дістали легкі поранення".

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Фото: Донецька ОВА

Деталі: В ОВА зазначили, що під час удару було пошкоджено 9 приватних будинків та 3 нежитлові приміщення.

"21 лютого 2025 року, о 10:35, російські окупаційні війська завдали три авіаудари по Костянтинівці, попередньо використавши "ФАБ-250" з УМПК. Засоби ураження поцілили по одному з районів населеного пункту. Внаслідок атаки 40-річний містянин від тяжких тілесних ушкоджень загинув на місці. Жінка та чоловік віком 63 і 64 роки отримали мінно-вибухові травми, осколкове поранення та контузію. Потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні", - уточнили в обласній прокуратурі. 

Нагадаємо:

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  • 10 лютого аналітики проєкту DeepState повідомили, що війська РФ закріплюються на перехресті траси "Покровськ-Костянтинівка".
  • 17 лютого російські війська завдали двох ударів FPV-дронами по місту Костянтинівка Донецької області. Внаслідок атак поранень дістали двоє рятувальників ДСНС, двоє поліцейських і керівник місцевої військової адміністрації.
  • 19 лютого в DeepState заявили, що ворог захопив Дачне та Зеленівку, які всього за кілька кілометрів від Костянтинівки.
  • Того ж дня росіяни скинули на Костянтинівку Донецької області 4 керовані авіабомби, внаслідок атаки загинули дві людини, ще дві поранені.

російсько-українська війнаобстрілДонецька область
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