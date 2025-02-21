РФ снова ударила КАБами по Константиновке: есть погибший и раненые – ОВА
Пятница, 21 февраля 2025, 13:35
Утром 21 февраля россияне сбросили три управляемые авиабомбы на Константиновку Донецкой области: погиб мужчина, два человека получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь: "Сегодня утром россияне сбросили на город 3 авиабомбы. Погиб 40-летний мужчина, еще 2 человека получили легкие ранения".
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Детали: В ОВА отметили, что во время удара были повреждены 9 частных домов и 3 нежилых помещения.
Напомним:
- 10 февраля аналитики проекта DeepState сообщили, что войска РФ закрепляются на перекрестке трассы "Покровск-Константиновка".
- 17 февраля российские войска нанесли два удара FPV-дронами по городу Константиновка Донецкой области. В результате атак ранения получили двое спасателей ГСЧС, двое полицейских и руководитель местной военной администрации.
- 19 февраля в DeepState заявили, что враг захватил Дачное и Зеленовку, которые всего в нескольких километрах от Константиновки.
- В тот же день россияне сбросили на Константиновку Донецкой области 4 управляемые авиабомбы, в результате атаки погибли два человека, еще два ранены.