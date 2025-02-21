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Война 2025

РФ снова ударила КАБами по Константиновке: есть погибший и раненые – ОВА

Украинская правдаПятница, 21 февраля 2025, 13:35
РФ снова ударила КАБами по Константиновке: есть погибший и раненые – ОВА
Фото: Донецкая ОВА

Утром 21 февраля россияне сбросили три управляемые авиабомбы на Константиновку Донецкой области: погиб мужчина, два человека получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "Сегодня утром россияне сбросили на город 3 авиабомбы. Погиб 40-летний мужчина, еще 2 человека получили легкие ранения".

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Фото: Донецкая ОВА

Детали: В ОВА отметили, что во время удара были повреждены 9 частных домов и 3 нежилых помещения.

Напомним:

  • 10 февраля аналитики проекта DeepState сообщили, что войска РФ закрепляются на перекрестке трассы "Покровск-Константиновка".
  • 17 февраля российские войска нанесли два удара FPV-дронами по городу Константиновка Донецкой области. В результате атак ранения получили двое спасателей ГСЧС, двое полицейских и руководитель местной военной администрации.
  • 19 февраля в DeepState заявили, что враг захватил Дачное и Зеленовку, которые всего в нескольких километрах от Константиновки.
  • В тот же день россияне сбросили на Константиновку Донецкой области 4 управляемые авиабомбы, в результате атаки погибли два человека, еще два ранены.

российско-украинская войнаобстрелДонецкая область
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