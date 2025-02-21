РФ снова ударила КАБами по Константиновке: есть погибший и раненые – ОВА

Утром 21 февраля россияне сбросили три управляемые авиабомбы на Константиновку Донецкой области: погиб мужчина, два человека получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "Сегодня утром россияне сбросили на город 3 авиабомбы. Погиб 40-летний мужчина, еще 2 человека получили легкие ранения".

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Фото: Донецкая ОВА

Детали: В ОВА отметили, что во время удара были повреждены 9 частных домов и 3 нежилых помещения.

Напомним: