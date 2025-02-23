Зеленський не вважає, що через арешт генералів втрачається довіра між владою й військовими
Президент Володимир Зеленський не вважає, що через затримання і арешт двох генералів та полковника за підозрою в недбалості, яка призвела до окупації частини території Харківщини у травні 2024 року, втрачається довіра між владою та військовим керівництвом України.
Джерело: Зеленський на пресконференції в неділю
Пряма мова: "Не втрачається. Там питання було не тільки територій. Тому що коли йде історія боротьби за ті чи інші українські землі, гине велика кількість людей. І коли ми говоримо "недбалість"… Питання що, в кілометрах? Це важливо, але на кожному цьому кілометрі гинули люди. Там серйозне питання, нехай правоохоронні органи розбираються".
Деталі: Зеленський зазначив, що з повагою ставиться до старшого офіцерського складу, але "гинуть солдати, відповідати повинно керівництво".
"Я не знаю щодо висновків, нехай іде слідство. Але просто сказати "у нас війна" і закривати очі на все – я думаю, що це неправильно, тому я і так сказав, хай люди розбираються", – додав він.
Президент також розповів, що на ставці верховного головнокомандувача, де обговорювалася ця справа, він запитав, чи були ці люди в окопі на передовій.
"Ні. Які претензії тоді до цих хлопців, що вони кудись відійшли або щось відбулося. А в мене претензії, що велика кількість з них загинула там. Потрібно розібратись? Я вважаю, потрібно", – сказав Зеленський.
Передісторія:
- 20 січня працівники ДБР у взаємодії зі СБУ затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.
- Колишньому командувачу оперативно-тактичного управління "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень.
- П’ятий президент Петро Порошенко заявив про намір внести заставу за Галушкіна. Згодом він повідомив, що необхідну суму вже сплатила інша юридична особа. Ім’я заставодавця наразі не розголошується.
- 22 січня працівники Державного бюро розслідувань знову затримали Галушкіна. Бюро заявило, що у взаємодії із СБУ було виявлено нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.
- Галушкін заявив, що нинішні судові процеси можуть вплинути на рішучість і дії командирів усіх рівнів. Він також висловив готовність повернутися на фронт, навіть у званні рядового солдата.
- 21 січня суд відправив полковника Іллю Лапіна під варту на два місяці без права на заставу. 22 січня арештували генерал-лейтенанта Артура Горбенка із заставою 25 мільйонів гривень. 24 січня Галушкіну Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 22 березня 2025 року без права внесення застави.
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