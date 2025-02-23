Зеленський не вважає, що через арешт генералів втрачається довіра між владою й військовими

Президент Володимир Зеленський не вважає, що через затримання і арешт двох генералів та полковника за підозрою в недбалості, яка призвела до окупації частини території Харківщини у травні 2024 року, втрачається довіра між владою та військовим керівництвом України.

Джерело: Зеленський на пресконференції в неділю

Пряма мова: "Не втрачається. Там питання було не тільки територій. Тому що коли йде історія боротьби за ті чи інші українські землі, гине велика кількість людей. І коли ми говоримо "недбалість"… Питання що, в кілометрах? Це важливо, але на кожному цьому кілометрі гинули люди. Там серйозне питання, нехай правоохоронні органи розбираються".

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Деталі: Зеленський зазначив, що з повагою ставиться до старшого офіцерського складу, але "гинуть солдати, відповідати повинно керівництво".

"Я не знаю щодо висновків, нехай іде слідство. Але просто сказати "у нас війна" і закривати очі на все – я думаю, що це неправильно, тому я і так сказав, хай люди розбираються", – додав він.

Президент також розповів, що на ставці верховного головнокомандувача, де обговорювалася ця справа, він запитав, чи були ці люди в окопі на передовій.

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"Ні. Які претензії тоді до цих хлопців, що вони кудись відійшли або щось відбулося. А в мене претензії, що велика кількість з них загинула там. Потрібно розібратись? Я вважаю, потрібно", – сказав Зеленський.

Передісторія:

20 січня працівники ДБР у взаємодії зі СБУ затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна .

генерал-лейтенанта та полковника . Колишньому командувачу оперативно-тактичного управління "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень.

П’ятий президент Петро Порошенко заявив про намір внести заставу за Галушкіна. Згодом він повідомив, що необхідну суму вже сплатила інша юридична особа. Ім’я заставодавця наразі не розголошується.

22 січня працівники Державного бюро розслідувань знову затримали Галушкіна. Бюро заявило, що у взаємодії із СБУ було виявлено нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.

Галушкін заявив, що нинішні судові процеси можуть вплинути на рішучість і дії командирів усіх рівнів. Він також висловив готовність повернутися на фронт, навіть у званні рядового солдата.

21 січня суд відправив полковника Іллю Лапіна під варту на два місяці без права на заставу. 22 січня арештували генерал-лейтенанта Артура Горбенка із заставою 25 мільйонів гривень. 24 січня Галушкіну Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 22 березня 2025 року без права внесення застави.

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