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Війна 2025

Зеленський не вважає, що через арешт генералів втрачається довіра між владою й військовими

Катерина ТищенкоНеділя, 23 лютого 2025, 20:45
Зеленський не вважає, що через арешт генералів втрачається довіра між владою й військовими
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський не вважає, що через затримання і арешт двох генералів та полковника за підозрою в недбалості, яка призвела до окупації частини території Харківщини у травні 2024 року, втрачається довіра між владою та військовим керівництвом України.

Джерело: Зеленський на пресконференції в неділю

Пряма мова: "Не втрачається. Там питання було не тільки територій. Тому що коли йде історія боротьби за ті чи інші українські землі, гине велика кількість людей. І коли ми говоримо "недбалість"… Питання що, в кілометрах? Це важливо, але на кожному цьому кілометрі гинули люди. Там серйозне питання, нехай правоохоронні органи розбираються".

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Деталі: Зеленський зазначив, що з повагою ставиться до старшого офіцерського складу, але "гинуть солдати, відповідати повинно керівництво".

"Я не знаю щодо висновків, нехай іде слідство. Але просто сказати "у нас війна" і закривати очі на все – я думаю, що це неправильно, тому я і так сказав, хай люди розбираються", – додав він.

Президент також розповів, що на ставці верховного головнокомандувача, де обговорювалася ця справа, він запитав, чи були ці люди в окопі на передовій.

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"Ні. Які претензії тоді до цих хлопців, що вони кудись відійшли або щось відбулося. А в мене претензії, що велика кількість з них загинула там. Потрібно розібратись? Я вважаю, потрібно", – сказав Зеленський.

Передісторія:

  • 20 січня працівники ДБР у взаємодії зі СБУ затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.
  • Колишньому командувачу оперативно-тактичного управління "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень.
  • П’ятий президент Петро Порошенко заявив про намір внести заставу за Галушкіна. Згодом він повідомив, що необхідну суму вже сплатила інша юридична особа. Ім’я заставодавця наразі не розголошується.
  • 22 січня працівники Державного бюро розслідувань знову затримали Галушкіна. Бюро заявило, що у взаємодії із СБУ було виявлено нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.
  • Галушкін заявив, що нинішні судові процеси можуть вплинути на рішучість і дії командирів усіх рівнів. Він також висловив готовність повернутися на фронт, навіть у званні рядового солдата.
  • 21 січня суд відправив полковника Іллю Лапіна під варту на два місяці без права на заставу. 22 січня арештували генерал-лейтенанта Артура Горбенка із заставою 25 мільйонів гривень. 24 січня Галушкіну Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 22 березня 2025 року без права внесення застави.

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ЗеленськийЗбройні сили
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