Зеленский не считает, что из-за ареста генералов теряется доверие между властью и военными

Президент Владимир Зеленский не считает, что из-за задержания и ареста двух генералов и полковника по подозрению в халатности, которая привела к оккупации части территории Харьковщины в мае 2024 года, теряется доверие между властью и военным руководством Украины.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в воскресенье

Прямая речь: "Не теряется. Там вопрос был не только территорий. Потому что, когда идет история борьбы за те или иные украинские земли, погибает большое количество людей. И когда мы говорим "халатность"... Вопрос что, в километрах? Это важно, но на каждом этом километре гибли люди. Там серьезный вопрос, пусть правоохранительные органы разбираются".

Реклама:

Детали: Зеленский отметил, что с уважением относится к старшему офицерскому составу, но "гибнут солдаты, отвечать должно руководство".

"Я не знаю относительно выводов, пусть идет следствие. Но просто сказать "у нас война" и закрывать глаза на все – я думаю, что это неправильно, поэтому я и так сказал, пусть люди разбираются", – добавил он.

Президент также рассказал, что на ставке верховного главнокомандующего, где обсуждалось это дело, он спросил, были ли эти люди в окопе на передовой.

РЕКЛАМА:

"Нет. Какие претензии тогда к этим ребятам, что они куда-то отошли или что-то произошло. А у меня претензии, что большое количество из них погибло там. Нужно разобраться? Я считаю, нужно", – сказал Зеленский.

Предыстория:

20 января работники ГБР во взаимодействии со СБУ задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года. Речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине , генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине .

, генерал-лейтенанте и полковнике . Бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 5 миллионов гривен.

Пятый президент Петр Порошенко заявил о намерении внести залог за Галушкина. Впоследствии он сообщил, что необходимую сумму уже оплатило другое юридическое лицо. Имя залогодателя пока не разглашается.

22 января сотрудники Государственного бюро расследований снова задержали Галушкина. Бюро заявило, что во взаимодействии с СБУ были выявлены новые факты по делу о прорыве границы на Харьковщине.

Галушкин заявил, что нынешние судебные процессы могут повлиять на решительность и действия командиров всех уровней. Он также выразил готовность вернуться на фронт, даже в звании рядового солдата.

21 января суд отправил полковника Илью Лапина под стражу на два месяца без права на залог. 22 января арестовали генерал-лейтенанта Артура Горбенко с залогом 25 миллионов гривен. 24 января Галушкину Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста до 22 марта 2025 года без права внесения залога.

Читайте также: Дело генералов. Как в Украине судят командиров во время войны и при чем здесь политика

Экс-комбриг 125-й ТРО Горбенко: На Харьковщине делали все возможное. Но удержать фронт, когда у тебя 6-8 человек на километр - нереально