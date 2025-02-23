Зеленский не считает, что из-за ареста генералов теряется доверие между властью и военными
Президент Владимир Зеленский не считает, что из-за задержания и ареста двух генералов и полковника по подозрению в халатности, которая привела к оккупации части территории Харьковщины в мае 2024 года, теряется доверие между властью и военным руководством Украины.
Источник: Зеленский на пресс-конференции в воскресенье
Прямая речь: "Не теряется. Там вопрос был не только территорий. Потому что, когда идет история борьбы за те или иные украинские земли, погибает большое количество людей. И когда мы говорим "халатность"... Вопрос что, в километрах? Это важно, но на каждом этом километре гибли люди. Там серьезный вопрос, пусть правоохранительные органы разбираются".
Детали: Зеленский отметил, что с уважением относится к старшему офицерскому составу, но "гибнут солдаты, отвечать должно руководство".
"Я не знаю относительно выводов, пусть идет следствие. Но просто сказать "у нас война" и закрывать глаза на все – я думаю, что это неправильно, поэтому я и так сказал, пусть люди разбираются", – добавил он.
Президент также рассказал, что на ставке верховного главнокомандующего, где обсуждалось это дело, он спросил, были ли эти люди в окопе на передовой.
"Нет. Какие претензии тогда к этим ребятам, что они куда-то отошли или что-то произошло. А у меня претензии, что большое количество из них погибло там. Нужно разобраться? Я считаю, нужно", – сказал Зеленский.
Предыстория:
- 20 января работники ГБР во взаимодействии со СБУ задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года. Речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.
- Бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 5 миллионов гривен.
- Пятый президент Петр Порошенко заявил о намерении внести залог за Галушкина. Впоследствии он сообщил, что необходимую сумму уже оплатило другое юридическое лицо. Имя залогодателя пока не разглашается.
- 22 января сотрудники Государственного бюро расследований снова задержали Галушкина. Бюро заявило, что во взаимодействии с СБУ были выявлены новые факты по делу о прорыве границы на Харьковщине.
- Галушкин заявил, что нынешние судебные процессы могут повлиять на решительность и действия командиров всех уровней. Он также выразил готовность вернуться на фронт, даже в звании рядового солдата.
- 21 января суд отправил полковника Илью Лапина под стражу на два месяца без права на залог. 22 января арестовали генерал-лейтенанта Артура Горбенко с залогом 25 миллионов гривен. 24 января Галушкину Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста до 22 марта 2025 года без права внесения залога.
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