Іспанський прем’єр підтримав Україну та тлі сварки у Білому домі

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтримав Україну після суперечки між президентом України Володимиром Зеленським і керівниками США Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому домі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на реакцію голови іспанського уряду на сторінці у соцмережі Х

Деталі: "Україно, Іспанія з тобою",– написав він трьома мовами: іспанською, англійською та українською.

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Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

Про підтримку Україні та Зеленському вже оголосили низка світових лідерів, включаючи президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.