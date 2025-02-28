Испанский премьер поддержал Украину и фоне ссоры в Белом доме

Премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал Украину после спора между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями США Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на реакцию главы испанского правительства на странице в соцсети Х

Детали: "Украина, Испания с тобой", - написал он на трех языках: испанском, английском и украинском.

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Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

О поддержке Украине и Зеленскому уже объявили ряд мировых лидеров, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.