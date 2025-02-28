Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Испанский премьер поддержал Украину и фоне ссоры в Белом доме

Юрий Панченко, Татьяна ОлейникПятница, 28 февраля 2025, 21:41
Испанский премьер поддержал Украину и фоне ссоры в Белом доме
Педро Санчес, фото: Getty Images

Премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал Украину после спора между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями США Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на реакцию главы испанского правительства на странице в соцсети Х

Детали: "Украина, Испания с тобой", - написал он на трех языках: испанском, английском и украинском.

Реклама:

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

О поддержке Украине и Зеленскому уже объявили ряд мировых лидеров, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.

ИспанияСШАТрампЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
NBC News: Госдеп США остановил инициативу по поддержке энергосистемы Украины
Сенатор Грэм о срыве соглашения о недрах: Зеленский должен измениться или прислать того, с кем можно вести бизнес
СМИ узнали, что произошло между Трампом и Зеленским после ссоры
Украина и США не подписали соглашение о недрах
дополнено, видео Зеленский досрочно покидает Белый дом
фотоЗеленский показал Трампу фото украинских военных до и после российского плена
Все новости...
Испания
Испания объявила о пакете военной помощи Украине на миллиард евро
Премьер Испании перед визитом в Киев напомнил, чем грозит подчинение агрессору
Премьер Испании приедет в Украину
Последние новости
23:14
Каллас о событиях в Белом доме: Стало понятно, что свободный мир нуждается в новом лидере
23:03
Российские войска атаковали Одесский район беспилотниками: погиб человек
22:57
Генштаб: На фронте произошло 83 столкновения, активнее всего на трех направлениях
22:43
Шольц и Мерц заверили, что Украина может положиться на Германию
22:28
Руководители ЕС на украинском языке поддержали Зеленского после событий в США
22:19
NBC News: Госдеп США остановил инициативу по поддержке энергосистемы Украины
22:17
Сенатор Грэм о срыве соглашения о недрах: Зеленский должен измениться или прислать того, с кем можно вести бизнес
22:11
Европейские лидеры продолжают поддерживать Украину после скандала в Белом доме
22:00
Премьер Норвегии: обвинения Трампа "глубоко необоснованны"
21:48
СМИ узнали, что произошло между Трампом и Зеленским после ссоры
Все новости...
Реклама:
Реклама: