Підриви завербованих біля ТЦК: СБУ закликає повідомляти про спроби вербування в чатбот
Служба безпеки України попереджає про нову тактику ФСБ: росіяни вербують виконавців для закладання вибухівки в ТЦК, поліцію та адмінбудівлі, а потім підривають їх разом із пакунком. Щоб уникнути смертельної пастки, СБУ закликає повідомляти про спроби вербування через чатбот "Спали" ФСБешника".
Джерело: Служба безпеки України
Дослівно: "Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають виконавців, які мінують ТЦК. Використовують їх "втемну", а потім позбуваються як зайвих свідків.
Щоб не стати терористом-смертником, повідомляй про спроби вербування у чатбот СБУ "Спали" ФСБешника".
Деталі: У спецслужбі зазначили: якщо людині пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, то це означає, що її хочуть вбити.
Спецслужба радить, щоб уникнути загибелі:
- відкрий чатбот t.me/spaly_fsb_bot ;
- напиши, який саме злочин тобі пропонували вчинити ;
- додай контакти вербувальника та будь-які деталі, що допоможуть викрити російську агентуру.
Водночас СБУ зазначила, що "гарантує повну конфіденційність" і запевняє, що "кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване".
Що передувало:
- 13 грудня Служба безпеки України запустила спеціальний чатбот "Спали" ФСБешника" для оперативного збору інформації про спроби вербування російськими спецслужбами.
- Останніми місяцями почастішали випадки спроб влаштувати теракти з підривами в адміністративних будівлях: під прицілом ворожих агентів – поліція, ТЦК, СБУ, Військова служба правопорядку, "Укрпошта" тощо.
- 5 лютого внаслідок вибуху поблизу ТЦК у Кам'янці-Подільському загинула людина, яка принесла вибухівку, постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.
- Того ж дня у Національній поліції України застерегли, що спецслужби РФ у соцмережах шукають через соцмережі виконавців терактів, а в результаті не платять їм і ліквідують завербованих осіб.