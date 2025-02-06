Підриви завербованих біля ТЦК: СБУ закликає повідомляти про спроби вербування в чатбот

Служба безпеки України попереджає про нову тактику ФСБ: росіяни вербують виконавців для закладання вибухівки в ТЦК, поліцію та адмінбудівлі, а потім підривають їх разом із пакунком. Щоб уникнути смертельної пастки, СБУ закликає повідомляти про спроби вербування через чатбот "Спали" ФСБешника".

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають виконавців, які мінують ТЦК. Використовують їх "втемну", а потім позбуваються як зайвих свідків.

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Щоб не стати терористом-смертником, повідомляй про спроби вербування у чатбот СБУ "Спали" ФСБешника".

Деталі: У спецслужбі зазначили: якщо людині пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, то це означає, що її хочуть вбити.

Спецслужба радить, щоб уникнути загибелі:

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відкрий чатбот t.me/spaly_fsb_bot ;

напиши, який саме злочин тобі пропонували вчинити ;

додай контакти вербувальника та будь-які деталі, що допоможуть викрити російську агентуру.

Водночас СБУ зазначила, що "гарантує повну конфіденційність" і запевняє, що "кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване".

Що передувало: