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Підриви завербованих біля ТЦК: СБУ закликає повідомляти про спроби вербування в чатбот

Анастасія ПроцЧетвер, 6 лютого 2025, 12:11
Підриви завербованих біля ТЦК: СБУ закликає повідомляти про спроби вербування в чатбот
фото: СБУ

Служба безпеки України попереджає про нову тактику ФСБ: росіяни вербують виконавців для закладання вибухівки в ТЦК, поліцію та адмінбудівлі, а потім підривають їх разом із пакунком. Щоб уникнути смертельної пастки, СБУ закликає повідомляти про спроби вербування через чатбот "Спали" ФСБешника".

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають виконавців, які мінують ТЦК. Використовують їх "втемну", а потім позбуваються як зайвих свідків.  

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Щоб не стати терористом-смертником, повідомляй про спроби вербування у чатбот СБУ "Спали" ФСБешника".

Деталі: У спецслужбі зазначили: якщо людині пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, то це означає, що її хочуть вбити.

 Спецслужба радить, щоб уникнути загибелі:

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  • відкрий чатбот  t.me/spaly_fsb_bot ;
  • напиши, який саме злочин тобі пропонували вчинити ;
  • додай контакти вербувальника та будь-які деталі, що допоможуть викрити російську агентуру. 

Водночас СБУ зазначила, що "гарантує повну конфіденційність" і запевняє, що "кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване".

Що передувало:

  • 13 грудня Служба безпеки України запустила спеціальний чатбот "Спали" ФСБешника" для оперативного збору інформації про спроби вербування російськими спецслужбами.
  • Останніми місяцями почастішали випадки спроб влаштувати теракти з підривами в адміністративних будівлях: під прицілом ворожих агентів – поліція, ТЦК, СБУ, Військова служба правопорядку, "Укрпошта" тощо.
  • 5 лютого внаслідок вибуху поблизу ТЦК у Кам'янці-Подільському загинула людина, яка принесла вибухівку, постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.
  • Того ж дня у Національній поліції України застерегли, що спецслужби РФ у соцмережах шукають через соцмережі виконавців терактів, а в результаті не платять їм і ліквідують завербованих осіб.

    СБУТЦКРосіяФСБ
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