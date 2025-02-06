Двоє юнаків намагались пустити під укіс вантажний потяг на Одещині

Контррозвідка Служби безпеки запобігла диверсії російських спецслужб на об’єкті "Укрзалізниці" в Одеській області: затримано двох молодих чоловіків, завербованих ворогом.

Джерело: СБУ, Одеська обласна прокуратура

Деталі: Наприкінці січня фігуранти намагались пустити з рейок вантажний потяг на місцевій лінії залізничного сполучення. Для вчинення злочину вночі вони почали розбирати частину колії та вбивати в її стики металеву арматуру.

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На цьому етапі підготовки диверсії обидвох затримали співробітники СБУ.

Зловмисниками виявилися двоє приятелів, віком 17 та 18 років, мешканці Білгород-Дністровського району, які шукали "легкі" гроші на тематичних Телеграм-каналах.

Там їх "побачив" та дистанційно завербував представник російських спецслужб, який координував спробу теракту на Одещині у січні цього року. Тоді контррозвідка СБУ затримала російську агентку, яка готувала синхронний підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч авто.

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Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим молодикам про підозру в диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинів за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою.

Що передувало: 9 січня у Білгороді-Дністровському біля держустанови пролунав вибух. у Telegram з’явилося відео, на якому зафіксовано, як жінка, розмовляючи по телефону, залишає біля будівлі один пакет, а інший під припаркованим автомобілем Військової служби правопорядку ЗСУ. Після цього вона йде і за деякий час відбувається вибух.

14 січня Служба безпеки України повыдомила про затриманя на Одещині 21-річної жінки з Київщини, яка заклала вибухівку біля адмінбудівлі в Білгороді-Дністровському.

Служба безпеки України зірвала також спробу диверсії на залізниці в Рівненській області, яку намагався здійснити 23-річний безробітний житель Львівщини на замовлення російських спецслужб.

Передісторія: