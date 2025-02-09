В поліції розповіли, як львів’янин, якого забрав ТЦК, міг опинитись з травмами на трасі
У поліції Житомирської області повідомили, що з’ясовують обставини травмування жителя Львівщини, солдата однієї з військових частин, якого знайшли на околиці Житомира з ушкодженнями та розповіли подробиці отримання потерпілим тілесних ушкоджень.
Джерело: пресслужба поліції Житомирської області
Дослівно: "Обставин травмування чоловік медикам не пояснив, однак під час першочергового спілкування з поліцейськими заперечив причетність до цього сторонніх осіб, що зафіксовано на боді-камери патрульних. Нині потерпілий перебуває у лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний".
Деталі: Повідомляється, що чоловіка виявили водії на проїжджій частині на околиці міста Житомира 7 лютого близько 18.00 та повідомили про це до поліції, у потерпілого були діагностовані тяжкі травми голови.
За даним правоохоронців, під час першочергових слідчих дій було встановлено, що потерпілий – 27-річний житель Львівщини, солдат однієї з військових частин.
"Зі слів колег, чоловік зник під час переміщення особового складу з частини, де він того дня отримав обмундирування, до тренінгового центру. Чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під часу руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, й отримав зазначені ушкодження", - говориться у повідомленні.
Нині слідчі Житомирського районного управління поліції встановлюють усі обставини події та механізм отримання тілесних ушкоджень у межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.
Що було раніше: Перед цим повідомлялось, що на узбіччі траси у Житомирській області знайшли та шпиталізували лаборанта Львівського університету Івана Франка Степана Більченка, який після проходження ВЛК був доставлений до військової частини А2900. У Львівському обласному ТЦК та СП пояснили свої дії та законні підстави щодо призовника.
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Передісторія:
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