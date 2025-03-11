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Воїни Сухопутних військ ЗСУ подякували народу США за допомогу

Валентина РоманенкоВівторок, 11 березня 2025, 15:12
Воїни Сухопутних військ ЗСУ подякували народу США за допомогу
скриншот

Бійці Сухопутних військ записали відеозвернення з подякою американському народу за військову допомогу, яка дозволяє Україні протистояти російському агресору і захищати життя мирних громадян.

Джерело: пресслужба КСВ у соцмережах

Дослівно: "Воїни Сухопутних військ дякують народу США за допомогу, яка дозволяє боронити нашу землю та нашу свободу".

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Деталі: Звернення записано англійською мовою представниками різних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Передісторія:

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  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс скаржився на нібито брак поваги з боку президента України Володимира Зеленського до президент США Дональда Трампа.
  • Журналісти CNN зібрали 33 приклади, коли Зеленський дякував США, американським чиновникам чи народу за підтримку після повномасштабного вторгнення РФ (і то лише приблизна цифра, тому що до уваги не бралися багато внутрішніх висловлювань Зеленського українською мовою).
  • Українські пілоти винищувачів F-16 подякували американському народу за можливість ефективно захищати українські міста від російського повітряного терору. Українські оператори зенітних ракетних комплексів Patriot закликали американців стояти пліч-о-пліч з українцями. До цього флешмобу долучилися також оператори зенітного ракетного комплексу Hawk.

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