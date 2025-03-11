Воїни Сухопутних військ ЗСУ подякували народу США за допомогу

Бійці Сухопутних військ записали відеозвернення з подякою американському народу за військову допомогу, яка дозволяє Україні протистояти російському агресору і захищати життя мирних громадян.

Джерело: пресслужба КСВ у соцмережах

Дослівно: "Воїни Сухопутних військ дякують народу США за допомогу, яка дозволяє боронити нашу землю та нашу свободу".

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Деталі: Звернення записано англійською мовою представниками різних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

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