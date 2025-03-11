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Воины Сухопутных войск ВСУ поблагодарили народ США за помощь

Валентина РоманенкоВторник, 11 марта 2025, 15:12
Воины Сухопутных войск ВСУ поблагодарили народ США за помощь
скриншот

Бойцы Сухопутных войск записали видеообращение с благодарностью американскому народу за военную помощь, которая позволяет Украине противостоять российскому агрессору и защищать жизни мирных граждан.

Источник: пресс-служба КСВ в соцсетях

Дословно: "Воины Сухопутных войск благодарят народ США за помощь, которая позволяет защищать нашу землю и нашу свободу".

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Детали: Обращение записано на английском языке представителями различных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

Предыстория:

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  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс жаловался на якобы недостаток уважения со стороны президента Украины Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу.
  • Журналисты CNN собрали 33 примера, когда Зеленский благодарил США, американских чиновников или народ за поддержку после полномасштабного вторжения РФ (и то лишь приблизительная цифра, потому что во внимание не принимались многие внутренние высказывания Зеленского на украинском языке).
  • Украинские пилоты истребителей F-16 поблагодарили американский народ за возможность эффективно защищать украинские города от российского воздушного террора. Украинские операторы зенитных ракетных комплексов Patriot призвали американцев стоять бок о бок с украинцами. К этому флешмобу присоединились также операторы зенитного ракетного комплекса Hawk.

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