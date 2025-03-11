Воины Сухопутных войск ВСУ поблагодарили народ США за помощь

Бойцы Сухопутных войск записали видеообращение с благодарностью американскому народу за военную помощь, которая позволяет Украине противостоять российскому агрессору и защищать жизни мирных граждан.

Источник: пресс-служба КСВ в соцсетях

Дословно: "Воины Сухопутных войск благодарят народ США за помощь, которая позволяет защищать нашу землю и нашу свободу".

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Детали: Обращение записано на английском языке представителями различных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

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