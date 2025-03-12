Росіяни заявили, що Путін відвідав Курську область вперше від початку операції ЗСУ
Російські ЗМІ повідомляють, що кремлівський лідер Володимир Путін відвідав пункт управління в Курській області вперше від початку операції українських сил в регіоні.
Джерело: російське пропагандистське агентство ТАСС, видання "Медуза"
Деталі: За даними видання, Путін поставив задачу найближчим часом вибити українські війська. Російські сили начебто вже повернули під свій контроль 86% від захоплених Україною територій.
Також російський Генштаб повідомляє, що на деяких ділянках армія РФ нібито зайшла в Сумську область.
Путін також заявив, що до українських військових, яких узяли в полон у Курській області, "будуть ставитися як до терористів".
Також російські медіа пишуть, що їхній лідер на цей візит уперше від початку війни одягнув камуфляж. Раніше на зустрічах з військовими він був у костюмах.
Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії. Він стверджує, що Сили оборони триматимуть оборону в Курській області "стільки, скільки це буде доцільно та необхідно". Генерал каже, що військові маневрують на більш вигідні рубежі у разі загрози життю.
Передісторія:
- За даними "Української правди", Сили оборони суттєво відступають у Курській області Росії, зокрема в районі Суджі, але повністю не виходять з Курщини. Підрозділи, з якими спілкувалася УП, відтягуються на позиції, що розташовані по російський бік кордону.
- 12 березня з’явилася інформація, що російські війська ймовірно взяли під контроль місто Суджа в Курській області РФ, яке до цього більше ніж пів року контролювали Збройні сили України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що військове командування України у Курській області Росії намагається зберегти максимум життів українських воїнів.