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Росіяни заявили, що Путін відвідав Курську область вперше від початку операції ЗСУ 

Тетяна ОлійникСереда, 12 березня 2025, 21:40
Росіяни заявили, що Путін відвідав Курську область вперше від початку операції ЗСУ 
Скриншот з російських ЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що кремлівський лідер Володимир Путін відвідав пункт управління в Курській області вперше від початку операції українських сил в регіоні.

Джерело: російське пропагандистське агентство ТАСС, видання "Медуза"

Деталі: За даними видання, Путін поставив задачу найближчим часом вибити українські війська. Російські сили начебто вже повернули під свій контроль 86% від захоплених Україною територій.

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Також російський Генштаб повідомляє, що на деяких ділянках армія РФ нібито зайшла в Сумську область.

Путін також заявив, що до українських військових, яких узяли в полон у Курській області, "будуть ставитися як до терористів".

Також російські медіа пишуть, що їхній лідер на цей візит уперше від початку війни одягнув камуфляж. Раніше на зустрічах з військовими він був у костюмах.

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Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії. Він стверджує, що Сили оборони триматимуть оборону в Курській області "стільки, скільки це буде доцільно та необхідно". Генерал каже, що військові маневрують на більш вигідні рубежі у разі загрози життю.

Передісторія:

  • За даними "Української правди", Сили оборони суттєво відступають у Курській області Росії, зокрема в районі Суджі, але повністю не виходять з Курщини. Підрозділи, з якими спілкувалася УП, відтягуються на позиції, що розташовані по російський бік кордону.
  • 12 березня з’явилася інформація, що російські війська ймовірно взяли під контроль місто Суджа в Курській області РФ, яке до цього більше ніж пів року контролювали Збройні сили України.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що військове командування України у Курській області Росії намагається зберегти максимум життів українських воїнів.    

Курська область Росіяросійсько-українська війнаПутін
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