Россияне заявили, что Путин посетил Курскую область впервые с начала операции ВСУ
Российские СМИ сообщают, что кремлевский лидер Владимир Путин посетил пункт управления в Курской области впервые с начала операции украинских сил в регионе.
Источник: российское пропагандистское агентство ТАСС, Медуза
Детали: По данным издания, Путин поставил задачу в ближайшее время выбить украинские войска. Российские силы якобы уже вернули под свой контроль 86% от захваченных Украиной территорий.
Также российский Генштаб сообщает, что на некоторых участках армия РФ якобы зашла в Сумскую область.
Путин также заявил, что к украинским военным, которых взяли в плен в Курской области, "будут относиться как к террористам".
Также российские медиа пишут, что их лидер на этот визит впервые с начала войны надел камуфляж. Ранее на встречах с военными он был в костюмах.
В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия. Он утверждает, что Силы обороны будут держать оборону в Курской области "столько, сколько это будет целесообразно и необходимо". Генерал говорит, что военные маневрируют на более выгодные рубежи в случае угрозы жизни.
Предыстория:
- По данным "Украинской правды", Силы обороны существенно отступают в Курской области России, в частности в районе Суджи, но полностью не выходят из Курской области. Подразделения, с которыми общалась УП, оттягиваются на позиции, расположенные по российскую сторону границы.
- 12 марта появилась информация, что российские войска вероятно взяли под контроль город Суджа в Курской области РФ, который до этого более полугода контролировали Вооруженные силы Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование Украины в Курской области России пытается сохранить максимум жизней украинских воинов.