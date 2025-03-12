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Россияне заявили, что Путин посетил Курскую область впервые с начала операции ВСУ

Татьяна ОлейникСреда, 12 марта 2025, 21:40
Россияне заявили, что Путин посетил Курскую область впервые с начала операции ВСУ
Скриншот из российских СМИ

Российские СМИ сообщают, что кремлевский лидер Владимир Путин посетил пункт управления в Курской области впервые с начала операции украинских сил в регионе.

Источник: российское пропагандистское агентство ТАСС, Медуза

Детали: По данным издания, Путин поставил задачу в ближайшее время выбить украинские войска. Российские силы якобы уже вернули под свой контроль 86% от захваченных Украиной территорий.

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Также российский Генштаб сообщает, что на некоторых участках армия РФ якобы зашла в Сумскую область.

Путин также заявил, что к украинским военным, которых взяли в плен в Курской области, "будут относиться как к террористам".

Также российские медиа пишут, что их лидер на этот визит впервые с начала войны надел камуфляж. Ранее на встречах с военными он был в костюмах.

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В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия. Он утверждает, что Силы обороны будут держать оборону в Курской области "столько, сколько это будет целесообразно и необходимо". Генерал говорит, что военные маневрируют на более выгодные рубежи в случае угрозы жизни.

Предыстория:

  • По данным "Украинской правды", Силы обороны существенно отступают в Курской области России, в частности в районе Суджи, но полностью не выходят из Курской области. Подразделения, с которыми общалась УП, оттягиваются на позиции, расположенные по российскую сторону границы.
  • 12 марта появилась информация, что российские войска вероятно взяли под контроль город Суджа в Курской области РФ, который до этого более полугода контролировали Вооруженные силы Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование Украины в Курской области России пытается сохранить максимум жизней украинских воинов.   

Курская область Росcияроссийско-украинская войнаПутин
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