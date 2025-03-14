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Зеленський обговорив з Макроном контроль за "тишею" під час припинення вогню

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 березня 2025, 20:26
Зеленський обговорив з Макроном контроль за тишею під час припинення вогню
фото: Зеленський у Facebook

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном технічні аспекти контролю за "тишею" на фронті та можливі наступні дипломатичні кроки.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського 14 березня

Пряма мова: "Сьогодні ж говорив із президентом Франції Макроном – Емманюель, як і завжди, чітко знає всі деталі, пропонує хороші ідеї.

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Ми проаналізували стан дипломатії на сьогодні, можливості, які є. Говорили про технічні аспекти контролю за тишею, про можливі наступні кроки в дипломатії та в захисті наших людей, нашої Європи".

Деталі: Також Зеленський анонсував розмову із президентом Туреччини Реджеп Таїпом Ердоганом: "Хочу поінформувати про нашу позицію щодо тиші та щодо готовності до швидкої й чесної дипломатії заради завершення війни".

Нагадаємо:

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  • Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Росія повинна прийняти американсько-українську пропозицію щодо 30-денного припинення вогню.
  • У четвер 13 березня Путін заявив, що Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має призвести до довготривалого миру.
  • Путін сказав, що є багато питань, на які треба знайти відповідь в рамках такого припинення вогню. Зокрема, чи буде далі Україна проводити мобілізацію і чи буде отримувати зброю, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, хто що порушив.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін висуває додаткові умови щодо зупинення бойових дій, що вказує на те, що він не хоче їх зупиняти.
  • Зеленський назвав слова правителя Росії Володимира Путіна про нібито готовність до припинення вогню "бравадою" і вважає, що Росія намагатиметься затягнути мирний процес.

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