Зеленський обговорив з Макроном контроль за "тишею" під час припинення вогню

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном технічні аспекти контролю за "тишею" на фронті та можливі наступні дипломатичні кроки.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського 14 березня

Пряма мова: "Сьогодні ж говорив із президентом Франції Макроном – Емманюель, як і завжди, чітко знає всі деталі, пропонує хороші ідеї.

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Ми проаналізували стан дипломатії на сьогодні, можливості, які є. Говорили про технічні аспекти контролю за тишею, про можливі наступні кроки в дипломатії та в захисті наших людей, нашої Європи".

Деталі: Також Зеленський анонсував розмову із президентом Туреччини Реджеп Таїпом Ердоганом: "Хочу поінформувати про нашу позицію щодо тиші та щодо готовності до швидкої й чесної дипломатії заради завершення війни".

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