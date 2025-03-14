Зеленський обговорив з Макроном контроль за "тишею" під час припинення вогню
Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном технічні аспекти контролю за "тишею" на фронті та можливі наступні дипломатичні кроки.
Джерело: вечірнє звернення Зеленського 14 березня
Пряма мова: "Сьогодні ж говорив із президентом Франції Макроном – Емманюель, як і завжди, чітко знає всі деталі, пропонує хороші ідеї.
Ми проаналізували стан дипломатії на сьогодні, можливості, які є. Говорили про технічні аспекти контролю за тишею, про можливі наступні кроки в дипломатії та в захисті наших людей, нашої Європи".
Деталі: Також Зеленський анонсував розмову із президентом Туреччини Реджеп Таїпом Ердоганом: "Хочу поінформувати про нашу позицію щодо тиші та щодо готовності до швидкої й чесної дипломатії заради завершення війни".
Нагадаємо:
- Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Росія повинна прийняти американсько-українську пропозицію щодо 30-денного припинення вогню.
- У четвер 13 березня Путін заявив, що Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має призвести до довготривалого миру.
- Путін сказав, що є багато питань, на які треба знайти відповідь в рамках такого припинення вогню. Зокрема, чи буде далі Україна проводити мобілізацію і чи буде отримувати зброю, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, хто що порушив.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін висуває додаткові умови щодо зупинення бойових дій, що вказує на те, що він не хоче їх зупиняти.
- Зеленський назвав слова правителя Росії Володимира Путіна про нібито готовність до припинення вогню "бравадою" і вважає, що Росія намагатиметься затягнути мирний процес.