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Зеленский обсудил с Макроном контроль за "тишиной" во время прекращения огня

Алена МазуренкоПятница, 14 марта 2025, 20:26
Зеленский обсудил с Макроном контроль за тишиной во время прекращения огня
фото: Зеленский в Facebook

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном технические аспекты контроля за "тишиной" на фронте и возможные следующие дипломатические шаги.

Источник: вечернее обращение Зеленского 14 марта

Прямая речь: "Сегодня же говорил с президентом Франции Макроном - Эмманюэль, как и всегда, четко знает все детали, предлагает хорошие идеи.

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Мы проанализировали состояние дипломатии на сегодня, возможности, которые есть. Говорили о технических аспектах контроля за тишиной, о возможных следующих шагах в дипломатии и в защите наших людей, нашей Европы".

Детали: Также Зеленский анонсировал разговор с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом: "Хочу проинформировать о нашей позиции по тишине и о готовности к быстрой и честной дипломатии ради завершения войны".

Напомним:

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  • Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Россия должна принять американо-украинское предложение по 30-дневному прекращению огня.
  • В четверг 13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долговременному миру.
  • Путин сказал, что есть много вопросов, на которые надо найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, будет ли дальше Украина проводить мобилизацию и будет ли получать оружие, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2 тысяч километров фронта, кто что нарушил.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин выдвигает дополнительные условия по остановке боевых действий, что указывает на то, что он не хочет их останавливать.
  • Зеленский назвал слова правителя России Владимира Путина о якобы готовности к прекращению огня "бравадой" и считает, что Россия будет пытаться затянуть мирный процесс.

ЗеленскийМакронпереговорывойна
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