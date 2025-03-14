Зеленский обсудил с Макроном контроль за "тишиной" во время прекращения огня
Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном технические аспекты контроля за "тишиной" на фронте и возможные следующие дипломатические шаги.
Источник: вечернее обращение Зеленского 14 марта
Прямая речь: "Сегодня же говорил с президентом Франции Макроном - Эмманюэль, как и всегда, четко знает все детали, предлагает хорошие идеи.
Мы проанализировали состояние дипломатии на сегодня, возможности, которые есть. Говорили о технических аспектах контроля за тишиной, о возможных следующих шагах в дипломатии и в защите наших людей, нашей Европы".
Детали: Также Зеленский анонсировал разговор с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом: "Хочу проинформировать о нашей позиции по тишине и о готовности к быстрой и честной дипломатии ради завершения войны".
Напомним:
- Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Россия должна принять американо-украинское предложение по 30-дневному прекращению огня.
- В четверг 13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долговременному миру.
- Путин сказал, что есть много вопросов, на которые надо найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, будет ли дальше Украина проводить мобилизацию и будет ли получать оружие, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2 тысяч километров фронта, кто что нарушил.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин выдвигает дополнительные условия по остановке боевых действий, что указывает на то, что он не хочет их останавливать.
- Зеленский назвал слова правителя России Владимира Путина о якобы готовности к прекращению огня "бравадой" и считает, что Россия будет пытаться затянуть мирный процесс.