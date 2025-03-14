Зеленский обсудил с Макроном контроль за "тишиной" во время прекращения огня

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном технические аспекты контроля за "тишиной" на фронте и возможные следующие дипломатические шаги.

Источник: вечернее обращение Зеленского 14 марта

Прямая речь: "Сегодня же говорил с президентом Франции Макроном - Эмманюэль, как и всегда, четко знает все детали, предлагает хорошие идеи.

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Мы проанализировали состояние дипломатии на сегодня, возможности, которые есть. Говорили о технических аспектах контроля за тишиной, о возможных следующих шагах в дипломатии и в защите наших людей, нашей Европы".

Детали: Также Зеленский анонсировал разговор с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом: "Хочу проинформировать о нашей позиции по тишине и о готовности к быстрой и честной дипломатии ради завершения войны".

Напомним:

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