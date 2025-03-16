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Підозрюваний у вбивстві Ганула визнав свою провину – прокурор

Катерина ТищенкоНеділя, 16 березня 2025, 16:12
Підозрюваний у вбивстві Ганула визнав свою провину – прокурор
підозрюваний Сергій Шалаєв. Фото: Суспільне Новини/Олексій Арунян

Підозрюваний у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула Сергій Шалаєв під час судового засідання признав свою провину.

Джерело: заступник керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Руслан Веремчук, якого цитує Суспільне

Деталі: За словами Веремчука, закрите судове засідання обумовлено тим, що під час оголошення клопотання прокурора називалися прізвища та імена свідків, які надали покази. Крім того, були озвучені деталі, розголошення яких може зашкодити подальшому слідству.

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Він також додав, що наразі слідчі встановлюють коло причетних до вбивства Ганула.

"Затриманий виконавець даного злочину. Одна з версій слідства – це є вбивство на замовлення. Вживаються заходи щодо встановлення замовника, а також інших співучасників злочину", – сказав прокурор.

Передісторія:

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  • Вдень 14 березня в Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула.
  • Пізніше очільник МВС Ігор Клименко повідомив про затримання ймовірного стрільця.
  • СБУ одразу повідомила, що розглядаються мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду".
  • 16 березня підозрюваному обрали запобіжний захід – взяття під варту без права внесення застави.
  • 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, у якій служив підозрюваний у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула Сергій Шалаєв, повідомила, що той числився у їхньому складі з літа 2024 року, але з лютого 2025 року перебував у СЗЧ.

вбивствоОдесасуд
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