Подозреваемый в убийстве Ганула признал свою вину – прокурор
Подозреваемый в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула Сергей Шалаев во время судебного заседания признал свою вину.
Источник: замруководителя Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Руслан Веремчук, которого цитирует Суспільне
Детали: По словам Веремчука, закрытое судебное заседание обусловлено тем, что во время объявления ходатайства прокурора назывались фамилии и имена свидетелей, которые дали показания. Кроме того, были озвучены детали, разглашение которых может повредить дальнейшему следствию.
Он также добавил, что сейчас следователи устанавливают круг причастных к убийству Ганула.
"Задержан исполнитель данного преступления. Одна из версий следствия – это убийство на заказ. Принимаются меры по установлению заказчика, а также других соучастников преступления", – сказал прокурор.
Предыстория:
- Днем 14 марта в Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула.
- Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил о задержании предполагаемого стрелка.
- СБУ сразу сообщила, что рассматриваются мотивы преступления, в том числе версии относительно заказного характера убийства, а также "российского следа".
- 16 марта подозреваемому избрали меру пресечения - заключение под стражу без права внесения залога.
- 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, в которой служил подозреваемый в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула Сергей Шалаев, сообщила, что тот числился в их составе с лета 2024 года, но с февраля 2025 года числится в СЗЧ.