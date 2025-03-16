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Подозреваемый в убийстве Ганула признал свою вину – прокурор

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 марта 2025, 16:12
Подозреваемый в убийстве Ганула признал свою вину – прокурор
подозреваемый Сергей Шалаев. Фото: Суспільне Новини/Алексей Арунян

Подозреваемый в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула Сергей Шалаев во время судебного заседания признал свою вину.

Источник: замруководителя Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Руслан Веремчук, которого цитирует Суспільне

Детали: По словам Веремчука, закрытое судебное заседание обусловлено тем, что во время объявления ходатайства прокурора назывались фамилии и имена свидетелей, которые дали показания. Кроме того, были озвучены детали, разглашение которых может повредить дальнейшему следствию.

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Он также добавил, что сейчас следователи устанавливают круг причастных к убийству Ганула.

"Задержан исполнитель данного преступления. Одна из версий следствия – это убийство на заказ. Принимаются меры по установлению заказчика, а также других соучастников преступления", – сказал прокурор.

Предыстория:

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  • Днем 14 марта в Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула.
  • Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил о задержании предполагаемого стрелка.
  • СБУ сразу сообщила, что рассматриваются мотивы преступления, в том числе версии относительно заказного характера убийства, а также "российского следа".
  • 16 марта подозреваемому избрали меру пресечения - заключение под стражу без права внесения залога.
  • 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, в которой служил подозреваемый в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула Сергей Шалаев, сообщила, что тот числился в их составе с лета 2024 года, но с февраля 2025 года числится в СЗЧ.

убийствоОдессасуд
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