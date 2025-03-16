Подозреваемый в убийстве Ганула признал свою вину – прокурор

Подозреваемый в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула Сергей Шалаев во время судебного заседания признал свою вину.

Источник: замруководителя Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Руслан Веремчук, которого цитирует Суспільне

Детали: По словам Веремчука, закрытое судебное заседание обусловлено тем, что во время объявления ходатайства прокурора назывались фамилии и имена свидетелей, которые дали показания. Кроме того, были озвучены детали, разглашение которых может повредить дальнейшему следствию.

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Он также добавил, что сейчас следователи устанавливают круг причастных к убийству Ганула.

"Задержан исполнитель данного преступления. Одна из версий следствия – это убийство на заказ. Принимаются меры по установлению заказчика, а также других соучастников преступления", – сказал прокурор.

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