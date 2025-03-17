Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Сибіга заявив, що Росія ще не дала офіційної відповіді на пропозицію про 30-денне перемир’я

Ірина БалачукПонеділок, 17 березня 2025, 11:05
Сибіга заявив, що Росія ще не дала офіційної відповіді на пропозицію про 30-денне перемир’я
Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото Getty Images

Станом на зараз Росія ще не надала офіційної відповіді на пропозицію США про запровадження 30-денного припинення вогню, на що раніше погодилась Україна, заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Джерело: міністр закордонних справ в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова Сибіги: "Давайте дочекаємося офіційної відповіді, тому що станом на сьогодні її немає. Але однозначно ми виходимо з того, що жодних додаткових умов не повинно висуватися.

Реклама:

Україна прийняла ту пропозицію американської сторони і відповідно дзеркально російська сторона має вчинити так само".

Деталі: Відповідаючи на питання, як має бути оформлена ця відповідь, Сибіга сказав, що "с різні офіційні форми підтвердження позиції держави", але "станом на сьогодні цього немає".

"Це підтвердження має надатися напряму американській стороні", – підкреслив глава МЗС.

РЕКЛАМА:

Він не зміг відповісти на питання про можливий час початку 30-денного перемир’я, вказавши, що це "дуже складний процес", який окрім самої домовленості, включає також низку викликів – зокрема,  контроль за дотриманням перемир'я.

Передісторія:

  • Під час переговорів в Саудівській Аравії 11 березня Україна заявила про готовність до запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови, якщо Росія також буде його дотримуватись.
  • 13 березня Путін заявив, що Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має призвести до довготривалого миру.
  • Путін сказав, що є багато питань, на які треба знайти відповідь в рамках такого припинення вогню. Зокрема, чи буде далі Україна проводити мобілізацію і чи буде отримувати зброю, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, хто що порушив.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін висуває додаткові умови щодо зупинення бойових дій, що вказує на те, що він не хоче їх зупиняти.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з главою Росії Володимиром Путіним 18 березня і обговорити припинення війни в Україні.

російсько-українська війнаперемир’яСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп назвав Росію "найбільшим шматком землі" та заявив, що США повинні з нею мати справу
фото Дрони атакували військовий аеродром в Енгельсі: виникла пожежа 
Politico: Європа хоче переманити американських науковців, яким Трамп скорочує фінансування
У Держдепі спростували видалення інформації про викрадення українських дітей Росією
Уряд Шольца схвалив додаткові €3 мільярди для України на цей рік – ЗМІ
"Київстар" купив Uklon за $155 мільйонів
Усі новини...
Військові показали Білогорівку після трьох років важких боїв за селище
США виходять з групи, яка розслідує злочини Росії в Україні – ЗМІ
Зеленський присвоїв пілоту Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, звання Героя України
У Кремлі готуються до розмови з Трампом у вівторок
Останні новини
10:03
Росія витісняє ОАЕ: головний постачальник нафти для Індії змінився
10:03
Росіяни атакували КАБами Сумщину: є загиблий і поранений
09:58
відео"Вибач, Емманюелю": Зеленський перервав брифінг через раптовий дзвінок Макрона
09:55
ЗМІ: принц Вільям відвідає війська в Естонії на тлі побоювань російської загрози
09:48
Найбільший автовиробник – Китай: скільки автівок виготовили в світі торік
09:27
ЗМІ: Єврокомісія відкликає свою пропозицію відмови від сезонної зміни часу
09:24
Трамп залишився задоволений розмовами із Путіним та Зеленським
09:20
Ціни на нафту йдуть вгору на тлі послаблення долара
09:14
Трамп назвав Росію "найбільшим шматком землі" та заявив, що США повинні з нею мати справу
08:46
Росія атакувала Україну 171 безпілотником: 75 БпЛА було збито, 63 – не долетіли до цілі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: