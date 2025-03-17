Сибіга заявив, що Росія ще не дала офіційної відповіді на пропозицію про 30-денне перемир’я
Станом на зараз Росія ще не надала офіційної відповіді на пропозицію США про запровадження 30-денного припинення вогню, на що раніше погодилась Україна, заявив глава МЗС Андрій Сибіга.
Джерело: міністр закордонних справ в інтерв’ю РБК-Україна
Пряма мова Сибіги: "Давайте дочекаємося офіційної відповіді, тому що станом на сьогодні її немає. Але однозначно ми виходимо з того, що жодних додаткових умов не повинно висуватися.
Україна прийняла ту пропозицію американської сторони і відповідно дзеркально російська сторона має вчинити так само".
Деталі: Відповідаючи на питання, як має бути оформлена ця відповідь, Сибіга сказав, що "с різні офіційні форми підтвердження позиції держави", але "станом на сьогодні цього немає".
"Це підтвердження має надатися напряму американській стороні", – підкреслив глава МЗС.
Він не зміг відповісти на питання про можливий час початку 30-денного перемир’я, вказавши, що це "дуже складний процес", який окрім самої домовленості, включає також низку викликів – зокрема, контроль за дотриманням перемир'я.
Передісторія:
- Під час переговорів в Саудівській Аравії 11 березня Україна заявила про готовність до запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови, якщо Росія також буде його дотримуватись.
- 13 березня Путін заявив, що Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має призвести до довготривалого миру.
- Путін сказав, що є багато питань, на які треба знайти відповідь в рамках такого припинення вогню. Зокрема, чи буде далі Україна проводити мобілізацію і чи буде отримувати зброю, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, хто що порушив.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін висуває додаткові умови щодо зупинення бойових дій, що вказує на те, що він не хоче їх зупиняти.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з главою Росії Володимиром Путіним 18 березня і обговорити припинення війни в Україні.