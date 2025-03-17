Сибіга заявив, що Росія ще не дала офіційної відповіді на пропозицію про 30-денне перемир’я

Станом на зараз Росія ще не надала офіційної відповіді на пропозицію США про запровадження 30-денного припинення вогню, на що раніше погодилась Україна, заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Джерело: міністр закордонних справ в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова Сибіги: "Давайте дочекаємося офіційної відповіді, тому що станом на сьогодні її немає. Але однозначно ми виходимо з того, що жодних додаткових умов не повинно висуватися.

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Україна прийняла ту пропозицію американської сторони і відповідно дзеркально російська сторона має вчинити так само".

Деталі: Відповідаючи на питання, як має бути оформлена ця відповідь, Сибіга сказав, що "с різні офіційні форми підтвердження позиції держави", але "станом на сьогодні цього немає".

"Це підтвердження має надатися напряму американській стороні", – підкреслив глава МЗС.

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Він не зміг відповісти на питання про можливий час початку 30-денного перемир’я, вказавши, що це "дуже складний процес", який окрім самої домовленості, включає також низку викликів – зокрема, контроль за дотриманням перемир'я.

Передісторія: