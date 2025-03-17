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Сибига заявил, что Россия еще не дала официального ответа на предложение о 30-дневном перемирии

Ирина БалачукПонедельник, 17 марта 2025, 11:05
Сибига заявил, что Россия еще не дала официального ответа на предложение о 30-дневном перемирии
Глава МИД Андрей Сибига. Фото Getty Images

По состоянию на сейчас Россия еще не предоставила официального ответа на предложение США о введении 30-дневного прекращения огня, на что ранее согласилась Украина, заявил глава МИД Андрей Сибига.

Источник: министр иностранных дел в интервью РБК-Украина

Прямая речь Сибиги: "Давайте дождемся официального ответа, потому что по состоянию на сегодня его нет. Но однозначно мы исходим из того, что никаких дополнительных условий не должно выдвигаться.

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Украина приняла то предложение американской стороны, и соответственно зеркально российская сторона должна поступить так же".

Детали: Отвечая на вопрос, как должен быть оформлен этот ответ, Сибига сказал, что "есть разные официальные формы подтверждения позиции государства", но "по состоянию на сегодня этого нет".

"Это подтверждение должно быть предоставлено напрямую американской стороне", – подчеркнул глава МИД.

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Он не смог ответить на вопрос о возможном времени начала 30-дневного перемирия, указав, что это "очень сложный процесс", который кроме самой договоренности, включает также ряд вызовов – в частности, контроль за соблюдением перемирия. 

Предыстория:

  • Во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта Украина заявила о готовности к введению 30-дневного режима прекращения огня, при условии, если Россия также будет его придерживаться.
  • 13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долговременному миру.
  • Путин сказал, что есть много вопросов, на которые надо найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, будет ли дальше Украина проводить мобилизацию и будет ли получать оружие, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2 тысяч километров фронта, кто что нарушил.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин выдвигает дополнительные условия по остановке боевых действий, что указывает на то, что он не хочет их останавливать.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с главой России Владимиром Путиным 18 марта и обсудить прекращение войны в Украине.

российско-украинская войнаперемириеСША
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