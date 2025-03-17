Сибига заявил, что Россия еще не дала официального ответа на предложение о 30-дневном перемирии

По состоянию на сейчас Россия еще не предоставила официального ответа на предложение США о введении 30-дневного прекращения огня, на что ранее согласилась Украина, заявил глава МИД Андрей Сибига.

Источник: министр иностранных дел в интервью РБК-Украина

Прямая речь Сибиги: "Давайте дождемся официального ответа, потому что по состоянию на сегодня его нет. Но однозначно мы исходим из того, что никаких дополнительных условий не должно выдвигаться.

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Украина приняла то предложение американской стороны, и соответственно зеркально российская сторона должна поступить так же".

Детали: Отвечая на вопрос, как должен быть оформлен этот ответ, Сибига сказал, что "есть разные официальные формы подтверждения позиции государства", но "по состоянию на сегодня этого нет".

"Это подтверждение должно быть предоставлено напрямую американской стороне", – подчеркнул глава МИД.

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Он не смог ответить на вопрос о возможном времени начала 30-дневного перемирия, указав, что это "очень сложный процесс", который кроме самой договоренности, включает также ряд вызовов – в частности, контроль за соблюдением перемирия.

Предыстория: