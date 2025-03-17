Сибіга про можливе перемир’я: Досвід показує, що треба чекати провокацій від РФ
Для початку 30-денного перемир’я мало самих домовленостей, необхідно також вирішити питання контролю за тимчасовим припиненням вогню, оскільки Україна вже стикалася з провокаціями Росії під час попередніх періодів "тиші", заявив глава МЗС Андрій Сибіга.
Джерело: міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю РБК-Україна
Пряма мова Сибіги: "(Погодження режиму перемир’я – ред) це взагалі дуже складний процес, окрім того, щоб досягти домовленості щодо перемир'я… у нас постає такий виклик, як контроль за дотриманням перемир'я, моніторинг дотримання перемир'я.
Наш гіркий досвід "мінського процесу" і встановлених тоді перемир'їв, яких було 25 щонайменше, показує, що це справді виклик. Показує, що слід негайно очікувати від російської сторони провокацій".
Деталі: Він додав, що Україна вже не раз бачила, що "росіяни не дотримуються своїх домовленостей і їхня практика – відразу порушувати ці перемир’я".
"Тому нам дійсно потрібно мати дієвий механізм об'єктивного контролю", – сказав Сибіга.
Він нагадав, що Україна вже почала формувати національну команду, яка буде "виробляти модальності, алгоритми забезпечення цього процесу".
Сибіга також підкреслив, що наразі йде мова виключно про тимчасове перемир'я.
"Це в жодному випадку не заморожений конфлікт, а тимчасове перемир'я на 30 днів, як це зафіксовано у нашій спільній заяві з американською делегацією", – підсумував очільник МЗС.
У цьому ж інтерв’ю Сибіга також заявив, що станом на зараз Росія ще не надала офіційної відповіді на пропозицію США про запровадження 30-денного припинення вогню, на що раніше погодилась Україна.
Передісторія:
- Під час переговорів в Саудівській Аравії 11 березня Україна заявила про готовність до запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови, якщо Росія також буде його дотримуватись.
- 13 березня Путін заявив, що Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має призвести до довготривалого миру.
- Путін сказав, що є багато питань, на які треба знайти відповідь в рамках такого припинення вогню. Зокрема, чи буде далі Україна проводити мобілізацію і чи буде отримувати зброю, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, хто що порушив.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін висуває додаткові умови щодо зупинення бойових дій, що вказує на те, що він не хоче їх зупиняти.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з главою Росії Володимиром Путіним 18 березня і обговорити припинення війни в Україні.