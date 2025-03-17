Сибіга про можливе перемир’я: Досвід показує, що треба чекати провокацій від РФ

Для початку 30-денного перемир’я мало самих домовленостей, необхідно також вирішити питання контролю за тимчасовим припиненням вогню, оскільки Україна вже стикалася з провокаціями Росії під час попередніх періодів "тиші", заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Джерело: міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова Сибіги: "(Погодження режиму перемир’я – ред) це взагалі дуже складний процес, окрім того, щоб досягти домовленості щодо перемир'я… у нас постає такий виклик, як контроль за дотриманням перемир'я, моніторинг дотримання перемир'я.

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Наш гіркий досвід "мінського процесу" і встановлених тоді перемир'їв, яких було 25 щонайменше, показує, що це справді виклик. Показує, що слід негайно очікувати від російської сторони провокацій".

Деталі: Він додав, що Україна вже не раз бачила, що "росіяни не дотримуються своїх домовленостей і їхня практика – відразу порушувати ці перемир’я".

"Тому нам дійсно потрібно мати дієвий механізм об'єктивного контролю", – сказав Сибіга.

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Він нагадав, що Україна вже почала формувати національну команду, яка буде "виробляти модальності, алгоритми забезпечення цього процесу".

Сибіга також підкреслив, що наразі йде мова виключно про тимчасове перемир'я.

"Це в жодному випадку не заморожений конфлікт, а тимчасове перемир'я на 30 днів, як це зафіксовано у нашій спільній заяві з американською делегацією", – підсумував очільник МЗС.

У цьому ж інтерв’ю Сибіга також заявив, що станом на зараз Росія ще не надала офіційної відповіді на пропозицію США про запровадження 30-денного припинення вогню, на що раніше погодилась Україна.

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