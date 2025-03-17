Сибига о возможном перемирии: Опыт показывает, что надо ждать провокаций от РФ
Для начала 30-дневного перемирия мало самих договоренностей, необходимо также решить вопрос контроля за временным прекращением огня, поскольку Украина уже сталкивалась с провокациями России во время предыдущих периодов "тишины", заявил глава МИД Андрей Сибига.
Источник: министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью РБК-Украина
Прямая речь Сибиги: "(Согласование режима перемирия – ред.) это вообще очень сложный процесс, кроме того, чтобы достичь договоренности о перемирии... у нас возникает такой вызов, как контроль за соблюдением перемирия, мониторинг соблюдения перемирия.
Наш горький опыт "минского процесса" и установленных тогда перемирий, которых было 25 как минимум, показывает, что это действительно вызов. Показывает, что следует немедленно ожидать от российской стороны провокаций".
Детали: Он добавил, что Украина уже не раз видела, что "россияне не придерживаются своих договоренностей и их практика – сразу нарушать эти перемирия".
"Поэтому нам действительно нужно иметь действенный механизм объективного контроля", – сказал Сибига.
Он напомнил, что Украина уже начала формировать национальную команду, которая будет "вырабатывать модальности, алгоритмы обеспечения этого процесса".
Сибига также подчеркнул, что сейчас идет речь исключительно о временном перемирии.
"Это ни в коем случае не замороженный конфликт, а временное перемирие на 30 дней, как это зафиксировано в нашем совместном заявлении с американской делегацией", – подытожил глава МИД.
В этом же интервью Сибига также заявил, что по состоянию на сейчас Россия еще не предоставила официального ответа на предложение США о введении 30-дневного прекращения огня, на что ранее согласилась Украина.
Предыстория:
- Во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта Украина заявила о готовности к введению 30-дневного режима прекращения огня, при условии, если Россия также будет его придерживаться.
- 13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долговременному миру.
- Путин сказал, что есть много вопросов, на которые надо найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, будет ли дальше Украина проводить мобилизацию и будет ли получать оружие, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2 тысяч километров фронта, кто что нарушил.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин выдвигает дополнительные условия по остановке боевых действий, что указывает на то, что он не хочет их останавливать.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с главой России Владимиром Путиным 18 марта и обсудить прекращение войны в Украине.