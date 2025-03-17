Сибига о возможном перемирии: Опыт показывает, что надо ждать провокаций от РФ

Для начала 30-дневного перемирия мало самих договоренностей, необходимо также решить вопрос контроля за временным прекращением огня, поскольку Украина уже сталкивалась с провокациями России во время предыдущих периодов "тишины", заявил глава МИД Андрей Сибига.

Источник: министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью РБК-Украина

Прямая речь Сибиги: "(Согласование режима перемирия – ред.) это вообще очень сложный процесс, кроме того, чтобы достичь договоренности о перемирии... у нас возникает такой вызов, как контроль за соблюдением перемирия, мониторинг соблюдения перемирия.

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Наш горький опыт "минского процесса" и установленных тогда перемирий, которых было 25 как минимум, показывает, что это действительно вызов. Показывает, что следует немедленно ожидать от российской стороны провокаций".

Детали: Он добавил, что Украина уже не раз видела, что "россияне не придерживаются своих договоренностей и их практика – сразу нарушать эти перемирия".

"Поэтому нам действительно нужно иметь действенный механизм объективного контроля", – сказал Сибига.

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Он напомнил, что Украина уже начала формировать национальную команду, которая будет "вырабатывать модальности, алгоритмы обеспечения этого процесса".

Сибига также подчеркнул, что сейчас идет речь исключительно о временном перемирии.

"Это ни в коем случае не замороженный конфликт, а временное перемирие на 30 дней, как это зафиксировано в нашем совместном заявлении с американской делегацией", – подытожил глава МИД.

В этом же интервью Сибига также заявил, что по состоянию на сейчас Россия еще не предоставила официального ответа на предложение США о введении 30-дневного прекращения огня, на что ранее согласилась Украина.

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