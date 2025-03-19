Трамп: Ми не говорили з Путіним про припинення допомоги Україні

Президент США поділився деталями своєї розмови з російським лідером і зазначив, що питання допомоги Україні не обговорювалася в його розмові з Володимиром Путіним.

Джерело: Трамп в інтервʼю програмі The Ingraham Angle на Fox News 18 березня

Деталі: Журналістка звернула увагу Трампа на повідомлення кремлівських медіа, які повідомили про вимогу Путіна "негайно припинити допомогу Україні" як умову для досягнення мирної угоди. Однак Трамп спростував ці твердження, зазначивши, що в їхній розмові це питання не обговорювалося.

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Пряма мова: "Я думаю, що у нас була чудова розмова. Вона тривала майже дві години. Ми говорили про багато речей на шляху до миру. І ми також говорили про інші речі. Але про допомогу ніколи не говорили".

Деталі: Також американський президент наголосив на зацікавленості США у російських природних ресурсах.

Пряма мова: "У них є деякі дуже цінні для нас речі, в тому числі дуже великі запаси рідкісноземельних ресурсів. У них багато землі. А ще вони мають речі, які ми могли б використати, відверто кажучи, і які могли б використати інші люди. Я думаю, що Росія хоче порозумітися зі Сполученими Штатами".

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