Трамп: Ми не говорили з Путіним про припинення допомоги Україні
Президент США поділився деталями своєї розмови з російським лідером і зазначив, що питання допомоги Україні не обговорювалася в його розмові з Володимиром Путіним.
Джерело: Трамп в інтервʼю програмі The Ingraham Angle на Fox News 18 березня
Деталі: Журналістка звернула увагу Трампа на повідомлення кремлівських медіа, які повідомили про вимогу Путіна "негайно припинити допомогу Україні" як умову для досягнення мирної угоди. Однак Трамп спростував ці твердження, зазначивши, що в їхній розмові це питання не обговорювалося.
Пряма мова: "Я думаю, що у нас була чудова розмова. Вона тривала майже дві години. Ми говорили про багато речей на шляху до миру. І ми також говорили про інші речі. Але про допомогу ніколи не говорили".
Деталі: Також американський президент наголосив на зацікавленості США у російських природних ресурсах.
Пряма мова: "У них є деякі дуже цінні для нас речі, в тому числі дуже великі запаси рідкісноземельних ресурсів. У них багато землі. А ще вони мають речі, які ми могли б використати, відверто кажучи, і які могли б використати інші люди. Я думаю, що Росія хоче порозумітися зі Сполученими Штатами".
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп і російський правитель Володимир Путін провели телефонну розмову 18 березня, яка тривала понад півтори години.
- Пресслужба Кремля за результатами телефонної бесіди Дональда Трампа і Путіна повідомила, що російська сторона наполягає на припиненні іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Україні.
- Під час телефонної розмови американський президент та очільник Кремля погодилися, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".
- У Кремлі, своєю чергою, заявили, що у розмові з Трампом Путін укотре відкинув ідею 30-денного припинення вогню, але натомість погодився утриматись від атак по енергетичній інфраструктурі України і "віддав відповідний наказ військовим".
- Проте у ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе, вразивши цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України.