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Трамп: Ми не говорили з Путіним про припинення допомоги Україні

Іван Д'яконовСереда, 19 березня 2025, 04:22
Трамп: Ми не говорили з Путіним про припинення допомоги Україні
Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент США поділився деталями своєї розмови з російським лідером і зазначив, що питання допомоги Україні не обговорювалася в його розмові з Володимиром Путіним. 

Джерело: Трамп в інтервʼю програмі The Ingraham Angle на Fox News 18 березня

Деталі: Журналістка звернула увагу Трампа на повідомлення кремлівських медіа, які повідомили про вимогу Путіна "негайно припинити допомогу Україні" як умову для досягнення мирної угоди. Однак Трамп спростував ці твердження, зазначивши, що в їхній розмові це питання не обговорювалося.

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Пряма мова: "Я думаю, що у нас була чудова розмова. Вона тривала майже дві години. Ми говорили про багато речей на шляху до миру. І ми також говорили про інші речі. Але про допомогу ніколи не говорили".

Деталі: Також американський президент наголосив на зацікавленості США у російських природних ресурсах.

Пряма мова: "У них є деякі дуже цінні для нас речі, в тому числі дуже великі запаси рідкісноземельних ресурсів. У них багато землі. А ще вони мають речі, які ми могли б використати, відверто кажучи, і які могли б використати інші люди. Я думаю, що Росія хоче порозумітися зі Сполученими Штатами".

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Передісторія:

  • Президент США Дональд Трамп і російський правитель Володимир Путін провели телефонну розмову 18 березня, яка тривала понад півтори години.
  • Пресслужба Кремля за результатами телефонної бесіди Дональда Трампа і Путіна повідомила, що російська сторона наполягає на припиненні іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Україні.
  • Під час телефонної розмови американський президент та очільник Кремля погодилися, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".
  • У Кремлі, своєю чергою, заявили, що у розмові з Трампом Путін укотре відкинув ідею 30-денного припинення вогню, але натомість погодився утриматись від атак по енергетичній інфраструктурі України і "віддав відповідний наказ військовим".
  • Проте у ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе, вразивши цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України. 

ТрампПутінСШАдопомога Україні
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