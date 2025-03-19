Трамп: Мы не говорили с Путиным о прекращении помощи Украине

Президент США поделился деталями своего разговора с российским лидером и отметил, что вопрос помощи Украине не обсуждался в его разговоре с Владимиром Путиным.

Источник: Трамп в интервью программе The Ingraham Angle на Fox News 18 марта

Детали: Журналистка обратила внимание Трампа на сообщения кремлевских медиа, которые сообщили о требовании Путина "немедленно прекратить помощь Украине" как условие для достижения мирного соглашения. Однако Трамп опроверг эти утверждения, отметив, что в их разговоре этот вопрос не обсуждался.

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Прямая речь: "Я думаю, что у нас был замечательный разговор. Он длился почти два часа. Мы говорили о многих вещах на пути к миру. И мы также говорили о других вещах. Но о помощи никогда не говорили".

Детали: Также американский президент отметил заинтересованность США в российских природных ресурсах.

Прямая речь: "У них есть некоторые очень ценные для нас вещи, в том числе очень большие запасы редкоземельных ресурсов. У них много земли. А еще они имеют вещи, которые мы могли бы использовать, откровенно говоря, и которые могли бы использовать другие люди. Я думаю, что Россия хочет найти общий язык с Соединенными Штатами".

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