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Трамп: Мы не говорили с Путиным о прекращении помощи Украине

Иван ДьяконовСреда, 19 марта 2025, 04:22
Трамп: Мы не говорили с Путиным о прекращении помощи Украине
Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент США поделился деталями своего разговора с российским лидером и отметил, что вопрос помощи Украине не обсуждался в его разговоре с Владимиром Путиным. 

Источник: Трамп в интервью программе The Ingraham Angle на Fox News 18 марта

Детали: Журналистка обратила внимание Трампа на сообщения кремлевских медиа, которые сообщили о требовании Путина "немедленно прекратить помощь Украине" как условие для достижения мирного соглашения. Однако Трамп опроверг эти утверждения, отметив, что в их разговоре этот вопрос не обсуждался.

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Прямая речь: "Я думаю, что у нас был замечательный разговор. Он длился почти два часа. Мы говорили о многих вещах на пути к миру. И мы также говорили о других вещах. Но о помощи никогда не говорили".

Детали: Также американский президент отметил заинтересованность США в российских природных ресурсах.

Прямая речь: "У них есть некоторые очень ценные для нас вещи, в том числе очень большие запасы редкоземельных ресурсов. У них много земли. А еще они имеют вещи, которые мы могли бы использовать, откровенно говоря, и которые могли бы использовать другие люди. Я думаю, что Россия хочет найти общий язык с Соединенными Штатами".

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Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин провели телефонный разговор 18 марта, который длился более полутора часов.
  • Пресс-служба Кремля по результатам телефонной беседы Дональда Трампа и Путина сообщила, что российская сторона настаивает на прекращении иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Украине.
  • Во время телефонного разговора американский президент и глава Кремля согласились, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".
  • В Кремле, в свою очередь, заявили, что в разговоре с Трампом Путин в очередной раз отверг идею 30-дневного прекращения огня, но взамен согласился воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре Украины и "отдал соответствующий приказ военным".
  • Однако в ночь на 19 марта Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, поразив гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. 

ТрампПутинСШАпомощь Украине
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