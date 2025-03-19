Зеленський: Україна відправить на переговори в Саудівську Аравію енергетиків та фахівців з інфраструктури

Президент Володимир Зеленський заявив, що на наступній зустрічі в Саудівській Аравії, під час якої обговорюватиметься часткове припинення вогню – зокрема щодо критичної інфраструктури та безпеки судноплавства, – українську сторону представлятимуть військові, енергетики та фахівці з портової й цивільної інфраструктури.

Джерело: Зеленський на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Гельсінкі.

Пряма мова: "Щодо наступної зустрічі, я поки не готовий розкривати всі деталі. Але наступна зустріч у Саудівській Аравії – мається на увазі, якщо ми говоритимемо про часткове припинення вогню. Наприклад, щодо інфраструктури, енергетики тощо. А також обговорюватиметься безпека судноплавства. Тобто це буде технічна команда, яка в цьому розбирається.

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З нашого боку будуть військові, енергетики, а також люди, які добре знаються на портовій та іншій цивільній інфраструктурі. Це технічний рівень, а не зовсім та дипломатична зустріч, яка вже була."

Деталі: Зеленський також зазначив, що українська команда вже готова до участі в переговорах і працює щоденно, оскільки Росія продовжує обстріли українських міст.

Що було раніше:

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18 березня у Кремлі заявили, що лідер РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим".

Після розмови Путіна і Трампа, у ніч на 19 березня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 72 ударних БпЛА, 45 безпілотників атакували Київську область.

Так, за даними "Укрзалізниці", російські військові атакували безпілотниками енергетичну систему залізниці у Дніпропетровській області вранці 19 березня: виникла пожежа, є знеструмлені ділянки.

На спільний пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом Зеленський заявив, що Росія вночі атакувала українську енергетику, незважаючи на те, що Путін начебто дав команду на 30 днів припинити її обстріл.

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