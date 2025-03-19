Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Зеленский: Украина отправит на переговоры в Саудовскую Аравию энергетиков и специалистов по инфраструктуре

Анастасия ПроцСреда, 19 марта 2025, 12:40
Зеленский: Украина отправит на переговоры в Саудовскую Аравию энергетиков и специалистов по инфраструктуре
ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: СКРИНШОТ

Президент Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече в Саудовской Аравии, во время которой будет обсуждаться частичное прекращение огня - в частности относительно критической инфраструктуры и безопасности судоходства, - украинскую сторону будут представлять военные, энергетики и специалисты по портовой и гражданской инфраструктуре.

Источник: Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки.

Прямая речь: "Относительно следующей встречи, я пока не готов раскрывать все детали. Но следующая встреча в Саудовской Аравии - имеется в виду, если мы будем говорить о частичном прекращении огня. Например, по инфраструктуре, энергетике и так далее. А также будет обсуждаться безопасность судоходства. То есть это будет техническая команда, которая в этом разбирается.

Реклама:

С нашей стороны будут военные, энергетики, а также люди, которые хорошо разбираются в портовой и другой гражданской инфраструктуре. Это технический уровень, а не совсем та дипломатическая встреча, которая уже была."

Детали: Зеленский также отметил, что украинская команда уже готова к участию в переговорах и работает ежедневно, поскольку Россия продолжает обстрелы украинских городов.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • 18 марта В Кремле заявили, что лидер РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
  • После разговора Путина и Трампа, в ночь на 19 марта россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. ПВО сбила 72 ударных БпЛА, 45 беспилотников атаковали Киевскую область.
  • Так, по данным "Укрзализницы", российские военные атаковали беспилотниками энергетическую систему железной дороги в Днепропетровской области утром 19 марта: возник пожар, есть обесточенные участки.
  • На совместный пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом Зеленский заявил, что Россия ночью атаковала украинскую энергетику, несмотря на то, что Путин якобы дал команду на 30 дней прекратить ее обстрелы.

Напомним:

  • По итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
  • 13 марта глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.
  • Американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".

Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
обновленоВ Одесской области произошел взрыв в здании полиции: есть погибшая и пострадавшие
Стармер рассказал о давлении Белого дома, чтобы раскритиковать Зеленского за ссору с Трампом
обновлено от 08:27В системе "Укрзализныци" произошел масштабный сбой
Магучих добыла бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении
Все новости...
Зеленский
Украина подготовит список объектов, по которым не должно быть ударов РФ – Зеленский
Зеленский: РФ ударила по энергетике Украины после приказа Путина прекратить ее атаковать
Зеленский анонсировал разговор с Трампом 19 марта
Последние новости
22:08
Генштаб: На Покровском направлении враг атаковал 50 раз, на Курском – 17
21:35
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
21:22
Германия выразила обеспокоенность арестом оппозиционного мэра Стамбула
20:54
Зеленский о встрече в Саудовской Аравии: Разговор достаточно полезный
20:36
Взрыв в здании полиции в Одесской области расследуют как теракт, ранены 3 полицейских
20:23
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
20:07
Свитолина пробилась в четвертый круг престижного теннисного турнира в Майами
19:48
Новый премьер Канады официально объявил досрочные выборы
19:38
На Сумщине из-за вражеского обстрела погибла женщина, еще один человек ранен
19:09
Фонтан вместо поваленного памятника Ленину. Что не так с инициативой Кличко – подкаст
Все новости...
Реклама:
Реклама: