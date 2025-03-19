Зеленский: Украина отправит на переговоры в Саудовскую Аравию энергетиков и специалистов по инфраструктуре
Президент Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече в Саудовской Аравии, во время которой будет обсуждаться частичное прекращение огня - в частности относительно критической инфраструктуры и безопасности судоходства, - украинскую сторону будут представлять военные, энергетики и специалисты по портовой и гражданской инфраструктуре.
Источник: Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки.
Прямая речь: "Относительно следующей встречи, я пока не готов раскрывать все детали. Но следующая встреча в Саудовской Аравии - имеется в виду, если мы будем говорить о частичном прекращении огня. Например, по инфраструктуре, энергетике и так далее. А также будет обсуждаться безопасность судоходства. То есть это будет техническая команда, которая в этом разбирается.
С нашей стороны будут военные, энергетики, а также люди, которые хорошо разбираются в портовой и другой гражданской инфраструктуре. Это технический уровень, а не совсем та дипломатическая встреча, которая уже была."
Детали: Зеленский также отметил, что украинская команда уже готова к участию в переговорах и работает ежедневно, поскольку Россия продолжает обстрелы украинских городов.
Что предшествовало:
- 18 марта В Кремле заявили, что лидер РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
- После разговора Путина и Трампа, в ночь на 19 марта россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. ПВО сбила 72 ударных БпЛА, 45 беспилотников атаковали Киевскую область.
- Так, по данным "Укрзализницы", российские военные атаковали беспилотниками энергетическую систему железной дороги в Днепропетровской области утром 19 марта: возник пожар, есть обесточенные участки.
- На совместный пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом Зеленский заявил, что Россия ночью атаковала украинскую энергетику, несмотря на то, что Путин якобы дал команду на 30 дней прекратить ее обстрелы.
Напомним:
- По итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
- 13 марта глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.
- Американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".