The Telegraph: У Британії обговорювали відправку винищувачів в Україну

За інформацією The Telegraph, під час зустрічі в Постійному об'єднаному штабі в четвер, який здійснює планування та контроль усіх закордонних військових операцій Великобританії, обговорювали відправку британських винищувачів Typhoon в Україну.

Джерело: The Telegraph із посиланням на джерела

Деталі: Це відбувається в той час, коли президент Франції Емманюель Макрон вивчає альтернативи своєму плану з британським прем’єром Кіром Стармером щодо розміщення європейських військ на землі для захисту майбутньої мирної угоди в Україні.

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Французький президент розглядає можливість того, щоб місію очолила Організація Об'єднаних Націй, і підняв це питання на саміті Європейської Ради в четвер.

Стармер взяв участь в окремих переговорах у Нортвуді, які проводив генерал-лейтенант Нік Перрі, керівник об'єднаних операцій, разом з більш ніж 30 країнами, які зустрілися, щоб обговорити, як "коаліція охочих" може допомогти Україні.

Стармер вже пообіцяв ввести британські війська в Україну, якщо президент США Дональд Трамп успішно домовиться з правителем Росії Володимиром Путіним про мирну угоду.

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Високопоставлене джерело в Королівських військово-повітряних силах повідомило The Telegraph, що на зустрічі обговорювалося питання повітряного прикриття, оскільки у випадку, якщо британські солдати увійдуть в Україну, "виникне потреба у прикритті зверху".

Видання зазначає, що для "захисту зверху" королівські ВПС нададуть або Typhoon, або американські F35, оскільки ці винищувачі забезпечують "чудове патрулювання повітряного простору".

Невизначеність щодо того, чи нададуть США повітряне прикриття Україні, створила необхідність для Великої Британії взяти на себе ініціативу.

Досі Трамп заявляв, що не надаватиме жодної військової підтримки, і закликав Європу взяти на себе більший тягар підтримки України.

Стармер заявив у четвер, що військове планування для "коаліції охочих" було розбите "на море, повітря, сушу і кордони", а також відновлення України.

Стармер зазначив: "Політичний імпульс, який ми наростили... перекладається тут на військове планування і оперативне планування, і широко розповсюджується на різні сфери".