The Telegraph: В Британии обсуждали отправку истребителей в Украину

По информации The Telegraph, во время встречи в Постоянном объединенном штабе в четверг, который осуществляет планирование и контроль всех зарубежных военных операций Великобритании, обсуждали отправку британских истребителей Typhoon в Украину.

Источник: The Telegraph со ссылкой на источники

Детали: Это происходит в то время, когда президент Франции Эмманюэль Макрон изучает альтернативы своему плану с британским премьером Киром Стармером по размещению европейских войск на земле для защиты будущего мирного соглашения в Украине.

Реклама:

Французский президент рассматривает возможность того, чтобы миссию возглавила Организация Объединенных Наций, и поднял этот вопрос на саммите Европейского Совета в четверг.

Стармер принял участие в отдельных переговорах в Нортвуде, которые проводил генерал-лейтенант Ник Перри, руководитель объединенных операций, вместе с более чем 30 странами, которые встретились, чтобы обсудить, как "коалиция желающих" может помочь Украине.

Стармер уже пообещал ввести британские войска в Украину, если президент США Дональд Трамп успешно договорится с правителем России Владимиром Путиным о мирном соглашении.

РЕКЛАМА:

Высокопоставленный источник в Королевских военно-воздушных силах сообщил The Telegraph, что на встрече обсуждался вопрос воздушного прикрытия, поскольку в случае, если британские солдаты войдут в Украину, "возникнет потребность в прикрытии сверху".

Издание отмечает, что для "защиты сверху" королевские ВВС предоставят либо Typhoon, либо американские F35, поскольку эти истребители обеспечивают "превосходное патрулирование воздушного пространства".

Неопределенность относительно того, предоставят ли США воздушное прикрытие Украине, создала необходимость для Великобритании взять на себя инициативу.

До сих пор Трамп заявлял, что не будет предоставлять никакой военной поддержки, и призвал Европу взять на себя большее бремя поддержки Украины.

Стармер заявил в четверг, что военное планирование для "коалиции желающих" было разбито "на море, воздух, сушу и границы", а также восстановление Украины.

Стармер отметил: "Политический импульс, который мы нарастили... переводится здесь на военное планирование и оперативное планирование, и широко распространяется на различные сферы".