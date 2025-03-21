Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

The Telegraph: В Британии обсуждали отправку истребителей в Украину

Ольга ГлущенкоПятница, 21 марта 2025, 04:38
The Telegraph: В Британии обсуждали отправку истребителей в Украину
Истребитель Typhoon, фото: Википедия/SAC Tim Laurence

По информации The Telegraph, во время встречи в Постоянном объединенном штабе в четверг, который осуществляет планирование и контроль всех зарубежных военных операций Великобритании, обсуждали отправку британских истребителей Typhoon в Украину.

Источник: The Telegraph со ссылкой на источники

Детали: Это происходит в то время, когда президент Франции Эмманюэль Макрон изучает альтернативы своему плану с британским премьером Киром Стармером по размещению европейских войск на земле для защиты будущего мирного соглашения в Украине.

Реклама:

Французский президент рассматривает возможность того, чтобы миссию возглавила Организация Объединенных Наций, и поднял этот вопрос на саммите Европейского Совета в четверг.

Стармер принял участие в отдельных переговорах в Нортвуде, которые проводил генерал-лейтенант Ник Перри, руководитель объединенных операций, вместе с более чем 30 странами, которые встретились, чтобы обсудить, как "коалиция желающих" может помочь Украине.

Стармер уже пообещал ввести британские войска в Украину, если президент США Дональд Трамп успешно договорится с правителем России Владимиром Путиным о мирном соглашении.

РЕКЛАМА:

Высокопоставленный источник в Королевских военно-воздушных силах сообщил The Telegraph, что на встрече обсуждался вопрос воздушного прикрытия, поскольку в случае, если британские солдаты войдут в Украину, "возникнет потребность в прикрытии сверху".

Издание отмечает, что для "защиты сверху" королевские ВВС предоставят либо Typhoon, либо американские F35, поскольку эти истребители обеспечивают "превосходное патрулирование воздушного пространства".

Неопределенность относительно того, предоставят ли США воздушное прикрытие Украине, создала необходимость для Великобритании взять на себя инициативу.

До сих пор Трамп заявлял, что не будет предоставлять никакой военной поддержки, и призвал Европу взять на себя большее бремя поддержки Украины.

Стармер заявил в четверг, что военное планирование для "коалиции желающих" было разбито "на море, воздух, сушу и границы", а также восстановление Украины.

Стармер отметил: "Политический импульс, который мы нарастили... переводится здесь на военное планирование и оперативное планирование, и широко распространяется на различные сферы".

Великобританияпереговорыперемириероссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
обновлено, видеоВ Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, еще около 250 пострадали
Правительство получило новое соглашение о недрах с США: говорят, это "рабочая версия"
Новое соглашение о недрах с США может противоречить евроинтеграции Украины – ЕП
Трамп пересекает "красные линии": в соглашении о недрах требуют вернуть США всю помощь с процентами
Суд запретил администрации Трампа удалять сообщения из скандального чата в Signal
Все новости...
Великобритания
На подстанции в Лондоне произошел пожар: 16 тысяч домов без света, закрыли аэропорт
Разведка Британии оценила потери РФ: 900 тысяч военных с 2022 года
СМИ: Спецназовцев в Британии привели в состояние готовности из-за возможной отправки в Украину
Последние новости
13:11
РФ увеличила количество штурмов, пытаясь продвинуться в Запорожской области – Волошин
13:10
В Киеве перекроют проспект, чтобы провести строительство метро на Виноградарь
13:09
В США ребенок пожаловался няне на "монстра" под кроватью: оказалось, там скрывался мужчина
12:58
Должны ли военные с боевым опытом проходить 45 дней БЗВП – Генштаб расставил точки над "і"
12:49
Facebook возвращает возможность следить только за постами друзей
12:40
Убытки для Украины от российской агрессии с 2014 года составляют триллион долларов
12:32
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
12:30
Петиция экологов о ветировании скандального закона о земле набрала нужное количество подписей
12:21
обновлено, видеоВ Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, еще около 250 пострадали
12:21
карта На выходных в Украине местами пройдут дожди
Все новости...
Реклама:
Реклама: