Шойгу прибув до КНДР для зустрічі з Кім Чен Ином – ЗМІ

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу прибув до Північної Кореї, де він планує провести зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Джерело: південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на ТАСС

Дослівно ТАСС: "Після прибуття до Пхеньяну Шойгу має зустрітися з Кім Чен Ином та іншими офіційними особами Північної Кореї".

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Деталі: Як повідомляє Yonhap, останні зустрічі між представниками КНДР та РФ відбуваються на тлі надання Пхеньяном військової підтримки Москві у війні проти України.

Раніше цього місяця до Північної Кореї приїздив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко. Він провів переговори з главою МЗС КНДР Чхо Сон Хуі, під час яких сторони обговорили організацію "політичних контактів на високому і найвищому рівнях".

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