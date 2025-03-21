Шойгу прибув до КНДР для зустрічі з Кім Чен Ином – ЗМІ
П'ятниця, 21 березня 2025, 09:19
Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу прибув до Північної Кореї, де він планує провести зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Джерело: південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на ТАСС
Дослівно ТАСС: "Після прибуття до Пхеньяну Шойгу має зустрітися з Кім Чен Ином та іншими офіційними особами Північної Кореї".
Реклама:
Деталі: Як повідомляє Yonhap, останні зустрічі між представниками КНДР та РФ відбуваються на тлі надання Пхеньяном військової підтримки Москві у війні проти України.
Раніше цього місяця до Північної Кореї приїздив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко. Він провів переговори з главою МЗС КНДР Чхо Сон Хуі, під час яких сторони обговорили організацію "політичних контактів на високому і найвищому рівнях".
Нагадаємо:
РЕКЛАМА:
- У липні 2023 року, коли Шойгу обіймав посаду міністра оборони РФ, на тлі проблем росіян зі зброєю, він їздив до КНДР, щоб домовитися про постачання боєприпасів.
- Сергій Шойгу 13 вересня 2024 року відвідав Пхеньян вже на посаді голови Ради безпеки РФ.
- 24 лютого аналітики Інституту вивчення війни вказали на те, що Росія дедалі більше покладається на Іран і Північну Корею у підтримці війни проти України.
- 27 лютого південнокорейська розвідка повідомила, що Північна Корея відправила додаткові війська в Курську область Росії. Точна кількість військового контингенту залишається невідомою.