Шойгу прибыл в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном – СМИ

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Северную Корею, где он планирует провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Источник: южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на ТАСС

Дословно ТАСС: "По прибытии в Пхеньян Шойгу должен встретиться с Ким Чен Ыном и другими официальными лицами Северной Кореи".

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Детали: Как сообщает Yonhap, последние встречи между представителями КНДР и РФ происходят на фоне предоставления Пхеньяном военной поддержки Москве в войне против Украины.

Ранее в этом месяце в Северную Корею приезжал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Он провел переговоры с главой МИД КНДР Чхо Сон Хуи, во время которых стороны обсудили организацию "политических контактов на высоком и высшем уровнях".

Напомним:

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