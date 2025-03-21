Шойгу прибыл в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном – СМИ
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Северную Корею, где он планирует провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Источник: южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на ТАСС
Дословно ТАСС: "По прибытии в Пхеньян Шойгу должен встретиться с Ким Чен Ыном и другими официальными лицами Северной Кореи".
Детали: Как сообщает Yonhap, последние встречи между представителями КНДР и РФ происходят на фоне предоставления Пхеньяном военной поддержки Москве в войне против Украины.
Ранее в этом месяце в Северную Корею приезжал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Он провел переговоры с главой МИД КНДР Чхо Сон Хуи, во время которых стороны обсудили организацию "политических контактов на высоком и высшем уровнях".
Напомним:
- В июле 2023 года, когда Шойгу занимал должность министра обороны РФ, на фоне проблем россиян с оружием, он ездил в КНДР, чтобы договориться о поставках боеприпасов.
Сергей Шойгу 13 сентября 2024 года посетил Пхеньян уже в должности председателя Совета безопасности РФ.
- 24 февраля аналитики Института изучения войны указали на то, что Россия все больше полагается на Иран и Северную Корею в поддержке войны против Украины.
- 27 февраля южнокорейская разведка сообщила, что Северная Корея отправила дополнительные войска в Курскую область России. Точное количество военного контингента остается неизвестным.