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Зеленський: Україна контролює ситуацію в Чорному морі, російський флот на дні

Іван Д'яконовЧетвер, 27 березня 2025, 04:06
Зеленський: Україна контролює ситуацію в Чорному морі, російський флот на дні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює ситуацію в Чорному морі, а також відкидає можливість Росії захопити контроль над торговим коридором.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Eurovision News

Пряма мова: "Вони вже давно не контролюють коридор в Чорному морі. Ми боремося за це, бо це крок до завершення війни. Ми контролюємо ситуацію в Чорному морі. Їх Чорноморська частина флоту на дні або вони сховані, це те що на сьогодні відбувається. Вони готові йти на припинення вогню по енергетиці, якщо це стосуватиметься енергетики та Чорного моря".

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Деталі: Однак, за його словами, Росія намагається захопити контроль над продуктовим коридором, чого Україна не дозволить.

Пряма мова: "Ми в цілому готові були на повне припинення вогню. Вони хочуть просто встрибнути в контроль продуктового коридору, їм це не вдасться, ми в цьому абсолютно впевнені".

Передісторія:

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  • Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі, але в обмін на зняття санкцій.
  • Росія висунула низку вимог для того, щоб погодитись на припинення вогню в Чорному морі, що було предметом зустрічі представників РФ, США та України в Саудівській Аравії 23-25 березня.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі технічні команди ще не визначили механізм моніторингу виконання Росією домовленостей щодо заборони ударів по енергетичній інфраструктурі. Через це точно оцінити дотримання цих угод поки що неможливо.

ЗеленськийЧорне мореросійсько-українська війна
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