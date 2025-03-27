Зеленский: Украина контролирует ситуацию в Черном море, российский флот на дне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует ситуацию в Черном море, а также отвергает возможность России захватить контроль над торговым коридором.

Источник: Зеленский в интервью Eurovision News

Прямая речь: "Они уже давно не контролируют коридор в Черном море. Мы боремся за это, потому что это шаг к завершению войны. Мы контролируем ситуацию в Черном море. Их Черноморская часть флота на дне или они спрятаны, это то что на сегодня происходит. Они готовы идти на прекращение огня по энергетике, если это будет касаться энергетики и Черного моря".

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Детали: Однако, по его словам, Россия пытается захватить контроль над продуктовым коридором, чего Украина не позволит.

Прямая речь: "Мы в целом готовы были на полное прекращение огня. Они хотят просто запрыгнуть в контроль продуктового коридора, им это не удастся, мы в этом абсолютно уверены".

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