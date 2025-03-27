Зеленский: Украина контролирует ситуацию в Черном море, российский флот на дне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует ситуацию в Черном море, а также отвергает возможность России захватить контроль над торговым коридором.
Источник: Зеленский в интервью Eurovision News
Прямая речь: "Они уже давно не контролируют коридор в Черном море. Мы боремся за это, потому что это шаг к завершению войны. Мы контролируем ситуацию в Черном море. Их Черноморская часть флота на дне или они спрятаны, это то что на сегодня происходит. Они готовы идти на прекращение огня по энергетике, если это будет касаться энергетики и Черного моря".
Детали: Однако, по его словам, Россия пытается захватить контроль над продуктовым коридором, чего Украина не позволит.
Прямая речь: "Мы в целом готовы были на полное прекращение огня. Они хотят просто запрыгнуть в контроль продуктового коридора, им это не удастся, мы в этом абсолютно уверены".
Предыстория:
- Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море, но в обмен на снятие санкций.
- Россия выдвинула ряд требований для того, чтобы согласиться на прекращение огня в Черном море, что было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент технические команды еще не определили механизм мониторинга выполнения Россией договоренностей о запрете ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому точно оценить соблюдение этих соглашений пока невозможно.