Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Зеленский: Украина контролирует ситуацию в Черном море, российский флот на дне

Иван ДьяконовЧетверг, 27 марта 2025, 04:06
Зеленский: Украина контролирует ситуацию в Черном море, российский флот на дне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует ситуацию в Черном море, а также отвергает возможность России захватить контроль над торговым коридором.

Источник: Зеленский в интервью Eurovision News

Прямая речь: "Они уже давно не контролируют коридор в Черном море. Мы боремся за это, потому что это шаг к завершению войны. Мы контролируем ситуацию в Черном море. Их Черноморская часть флота на дне или они спрятаны, это то что на сегодня происходит. Они готовы идти на прекращение огня по энергетике, если это будет касаться энергетики и Черного моря".

Реклама:

Детали: Однако, по его словам, Россия пытается захватить контроль над продуктовым коридором, чего Украина не позволит.

Прямая речь: "Мы в целом готовы были на полное прекращение огня. Они хотят просто запрыгнуть в контроль продуктового коридора, им это не удастся, мы в этом абсолютно уверены".

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море, но в обмен на снятие санкций.
  • Россия выдвинула ряд требований для того, чтобы согласиться на прекращение огня в Черном море, что было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент технические команды еще не определили механизм мониторинга выполнения Россией договоренностей о запрете ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому точно оценить соблюдение этих соглашений пока невозможно.

ЗеленскийЧерное морероссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
Жена подозреваемого экс-советника ОП Шила приобрела недвижимости в Дубае на $4 млн - Радио Свобода
Ответ Трампу: Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США
В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года
В вопросе полного прекращения огня дожать Россию можно за недели-месяцы – Зеленский
Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке "Юность": найдены остатки гранаты
Все новости...
Зеленский: "Уиткофф очень часто цитирует кремлевские нарративы", они не приближают мир
Рубио: Россия требует снятия санкций в обмен на прекращение огня
Северная Корея показала свои новые разведывательные и боевые беспилотники
Россияне нанесли авиаудар по Краснополью на Сумщине: разрушен дом, есть пострадавший
Последние новости
23:46
Россияне запустили беспилотники: В Киеве работает ПВО
23:40
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
23:34
Новости экономики 3 апреля: мир реагирует на пошлины Трампа, Кличко увольняет подозреваемых в коррупции
23:14
Трамп о тарифах: Была операция, как на пациенте, я говорил, что все будет именно так
23:05
Генштаб: На фронте произошло 111 столкновений
22:59
Спортивная история дня. Самые ожесточенные противостояния напарников в Формуле-1
22:57
В Оперете состоялась премьера оперы "Луна" Карла Орфа: стоит ли она внимания
22:38
Сибига в разговоре с Рубио подтвердил решимость Украины по соглашению о недрах
22:17
В США проверят роль главы Пентагона в инциденте с Signal
21:56
"Не думайте, что все оставшиеся на своей земле – предатели". Как это – жить в оккупации
Все новости...
Реклама:
Реклама: