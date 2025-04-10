З'явилось нове відео допиту полоненого з КНР: він заявив, що хоче в Китай, а не до РФ

Служба безпеки України провела черговий допит військовополоненого з Китаю, який воював на боці Росії.

Джерело: відео зі сторінки президента Володимира Зеленського у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Служба безпеки України здійснює необхідні процесуальні дії з полоненими, які були захоплені нещодавно на Донеччині. Також вивчається вся інформація щодо участі інших таких осіб у діях Росії проти України".

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Деталі: СБУ проводить допити військовополонених, які воювали проти України на боці РФ та потрапили в полон на Донеччині.

Полонений з КНР розповів, що його підрозділом командував росіянин і показував, що робити.

"Коли ми заховались у дерев'яному укритті, нас атакував дрон і він пошкодив мою зброю", – заявив китаєць.

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На запитання працівників українських спецслужб про те, яка саме зброя була у бійців КНР та хто був з ними, військовополонений відповів, що він був озброєний автоматом АК-74, і на момент атаки українського дрона він перебував разом із російським військовим.

Також він заявив, що в українському полоні його годують краще ніж в російській армії та загалом ставляться ліпше.

Відповідаючи на питання про обмін, військовополонений заявив, що не хоче повертатися в Росію, а хотів би поїхати в Китай. Також він повідомив, що в КНР його не шукають, він одного разу зв'язувався із батьками, але не розказав де він, щоб рідні не турбувались.

Читайте також: Зеленський опублікував у соцмережах відео з допитом перших двох китайських полонених, які воювали на боці російських окупантів.

Передісторія: