Появилось новое видео допроса пленного из КНР: он заявил, что хочет в Китай, а не в РФ

Служба безопасности Украины провела очередной допрос военнопленного из Китая, который воевал на стороне России.

Источник: видео со страницы президента Владимира Зеленского в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Служба безопасности Украины осуществляет необходимые процессуальные действия с пленными, которые были захвачены недавно в Донецкой области. Также изучается вся информация об участии других таких лиц в действиях России против Украины".

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Детали: СБУ проводит допросы военнопленных, которые воевали против Украины на стороне РФ и попали в плен в Донецкой области.

Пленный из КНР рассказал, что его подразделением командовал россиянин и показывал, что делать.

"Когда мы спрятались в деревянном укрытии, нас атаковал дрон и он повредил мое оружие", – заявил китаец.

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На вопрос работников украинских спецслужб о том, какое именно оружие было у бойцов КНР и кто был с ними, военнопленный ответил, что он был вооружен автоматом АК-74, и на момент атаки украинского дрона он находился вместе с российским военным.

Также он заявил, что в украинском плену его кормят лучше чем в российской армии и вообще относятся лучше.

Отвечая на вопрос об обмене, военнопленный заявил, что не хочет возвращаться в Россию, а хотел бы поехать в Китай. Также он сообщил, что в КНР его не ищут, он однажды связывался с родителями, но не рассказал где он, чтобы родные не беспокоились.

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