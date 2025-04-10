Появилось новое видео допроса пленного из КНР: он заявил, что хочет в Китай, а не в РФ
Служба безопасности Украины провела очередной допрос военнопленного из Китая, который воевал на стороне России.
Источник: видео со страницы президента Владимира Зеленского в Facebook
Прямая речь Зеленского: "Служба безопасности Украины осуществляет необходимые процессуальные действия с пленными, которые были захвачены недавно в Донецкой области. Также изучается вся информация об участии других таких лиц в действиях России против Украины".
Детали: СБУ проводит допросы военнопленных, которые воевали против Украины на стороне РФ и попали в плен в Донецкой области.
Пленный из КНР рассказал, что его подразделением командовал россиянин и показывал, что делать.
"Когда мы спрятались в деревянном укрытии, нас атаковал дрон и он повредил мое оружие", – заявил китаец.
На вопрос работников украинских спецслужб о том, какое именно оружие было у бойцов КНР и кто был с ними, военнопленный ответил, что он был вооружен автоматом АК-74, и на момент атаки украинского дрона он находился вместе с российским военным.
Также он заявил, что в украинском плену его кормят лучше чем в российской армии и вообще относятся лучше.
Отвечая на вопрос об обмене, военнопленный заявил, что не хочет возвращаться в Россию, а хотел бы поехать в Китай. Также он сообщил, что в КНР его не ищут, он однажды связывался с родителями, но не рассказал где он, чтобы родные не беспокоились.
Читайте также: Зеленский опубликовал в соцсетях видео с допросом первых двух китайских пленных, которые воевали на стороне российских оккупантов.
Читайте также: Зеленский опубликовал в соцсетях видео с допросом первых двух китайских пленных, которые воевали на стороне российских оккупантов.
Предыстория:
- 8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Зеленский поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.
- Известно, что двух граждан Китайской Народной Республики в Донецкой области взяли в плен воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ и 157-й отдельной механизированной бригады.
- Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в связи с обнародованными доказательствами участия китайских граждан в войне против Украины отметила роль КНР в поддержке российской агрессии.
- 9 апреля президент сообщил, что против Украины на ее территории воюют 155 граждан КНР, однако их может быть больше.